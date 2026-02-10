Canlı
        Malatya Haberleri

        Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği Avşar Otel'in yıkılmasına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 10.02.2026 - 12:21
        Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi
        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği Avşar Otel'in yıkılmasına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki F.Ü. ile taraf avukatları katıldı.

        Müşteki avukatları, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında bulunan B.A. ile H.H.A. hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

        Sanık avukatları, Yalova Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporunun Yargıtayın aradığı kriterleri içermediğini öne sürerek, yeni bir heyet oluşturulması talebinde bulundu.

        Talepleri reddeden mahkeme heyeti, dosyaya ibraz edilen dilekçelerin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 2 Haziran'a erteledi.

        - Dava süreci

        Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Avşar Otel'de 16 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Otel işletmecileri B.A, H.H.A. hakkında yakalama kararı verilmiş, işletmeciler ile O.A, H.E, M.E.Y, M.K, E.Ö, M.B, H.G, Y.K, M.H.B, A.Y. ve A.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

