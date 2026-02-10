Habertürk
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 10.02.2026 - 08:52 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:52
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik Battalgazi ilçesinde operasyon düzenlediğini belirtti.

        Belirlenen 2 adreste yapılan aramada, 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

