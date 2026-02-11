Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylere "dolandırıcılık" semineri düzenlendi

        MalatyaTurgut Özal Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri tarafından Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylere dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:53 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylere "dolandırıcılık" semineri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MalatyaTurgut Özal Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri tarafından Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylere dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında seminer verildi.

        Üniversite yerleşkesindeki Battalgazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylere telefon dolandırıcılığı ve türevlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, AA muhabirine, Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylerin birçok sosyal içerikle hayatlarına devam ettiğini söyledi.

        Bireylerin sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda birçok etkinliğe de katıldığını aktaran Erdem, şöyle konuştu:

        "Bu anlamda üniversitenin imkanlarını bu arkadaşlarımıza sunmuş bulunmaktayız. Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımızın belli bir yaştan sonra böyle bir aktivite içinde bulunmaları onların hem zihinsel dinamiklerini ortaya koyuyor, hem fiziksel olarak onları belli bir motivasyona uğratabiliyor. Önemli bir hizmet olduğu için de üniversitelerin pek çoğu şu anda bu etkinliği gerçekleştirmeye çalışıyor."

        Proje kordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Seda İşgüzar de 60 yaş üstü bireylerin bilinenden çok fazla dijital teknoloji kullanımını gerçekleştirdiğini söyledi.

        İşgüzar, şunları kaydetti:

        "Özellikle siber dolandırıcılık faaliyetlerinde iştahı kabartan bir grup. Çocuklar ve 60 yaş üstü bireyler hassas tüketiciler dediğimiz gruplardır. Onları bu dünyada daha güvenli kılabilmenin bir yolu var mıdır diyerek, onlara kendi alanımızdan siber güvenlik eğitimi verip bu konudaki farkındalıklarını artırmayı amaçladık. Bugünkü etkinliğin amacı da onların dijital dünyada daha güvenli kalmalarına yardımcı olmak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı ÜNİDES projesi kapmasında projeyi gerçekleştirmiş oluyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Malatya'da depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'na ilişk...
        Malatya'da depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'na ilişk...
        Malatya'da 3 yılda çapraz karaciğer nakliyle 358 hasta sağlığına kavuştu
        Malatya'da 3 yılda çapraz karaciğer nakliyle 358 hasta sağlığına kavuştu
        Malatya Havalimanı, Ocak ayında 79 bin 563 yolcuya hizmet verdi
        Malatya Havalimanı, Ocak ayında 79 bin 563 yolcuya hizmet verdi
        Malatya'da tezgah başında yarım asrı deviren ustalar çırak bulamıyor
        Malatya'da tezgah başında yarım asrı deviren ustalar çırak bulamıyor
        Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
        Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
        Otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi: 1 yaralı
        Otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi: 1 yaralı