        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:00 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:00
        Malatya'da depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı.

        Sanık avukatları, savcılıkça alınan karot örneklerinin iş makinelerinin çalışma yaptığı bölümlerden alındığını, bununla tam anlamıyla sağlıklı bir sonuç alınamayacağını savunarak, binanın temelini yandan açarak karot alınmasını ve bunların bilirkişi heyetine gönderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesindeki inşaat mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin olayla ilgili sorumluluk durumlarını içeren raporun henüz gelmediğini, bilirkişi raporunun gelmesinin beklendiğini belirterek duruşmayı 25 Mart'a erteledi.

        - Dava süreci

        Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Battalgazi ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'ndeki Ermeç Apartmanı'nda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

        Apartmanın müteahhitleri A.G. ve H.H.E, teknik uygulama sorumlusu M.T. ile belediye görevlileri A.Y, A.Ö. ve D.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

