Malatya'da depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.



2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı.



Sanık avukatları, savcılıkça alınan karot örneklerinin iş makinelerinin çalışma yaptığı bölümlerden alındığını, bununla tam anlamıyla sağlıklı bir sonuç alınamayacağını savunarak, binanın temelini yandan açarak karot alınmasını ve bunların bilirkişi heyetine gönderilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesindeki inşaat mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin olayla ilgili sorumluluk durumlarını içeren raporun henüz gelmediğini, bilirkişi raporunun gelmesinin beklendiğini belirterek duruşmayı 25 Mart'a erteledi.



- Dava süreci



Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Battalgazi ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'ndeki Ermeç Apartmanı'nda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.



Apartmanın müteahhitleri A.G. ve H.H.E, teknik uygulama sorumlusu M.T. ile belediye görevlileri A.Y, A.Ö. ve D.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

