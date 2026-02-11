Malatya'da çiftçilere eğitim verildi

Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere meyve bahçelerinde zirai ve biyolojik mücadele, gübreleme, sulama, ilaçlama ve ilkbahar bahçe bakımı gibi konularda eğitim verildi.



Kale Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitim programında Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, meyve bahçelerinde zirai ve biyolojik mücadele, gübreleme, sulama, ilaçlama ile ilkbahar bahçe bakımı gibi konularında çiftçilere bilgi verdi.



Ziraat Mühendisleri Ali Biri ve Ebru Sayın Öner ise kayısı ağaçlarında çiçeklenme öncesi bakım ve beslemenin önemi hakkında bilgi verdi.





Programa Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

