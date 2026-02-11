Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da çiftçilere eğitim verildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere meyve bahçelerinde zirai ve biyolojik mücadele, gübreleme, sulama, ilaçlama ve ilkbahar bahçe bakımı gibi konularda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:54 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da çiftçilere eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere meyve bahçelerinde zirai ve biyolojik mücadele, gübreleme, sulama, ilaçlama ve ilkbahar bahçe bakımı gibi konularda eğitim verildi.

        Kale Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitim programında Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, meyve bahçelerinde zirai ve biyolojik mücadele, gübreleme, sulama, ilaçlama ile ilkbahar bahçe bakımı gibi konularında çiftçilere bilgi verdi.

        Ziraat Mühendisleri Ali Biri ve Ebru Sayın Öner ise kayısı ağaçlarında çiçeklenme öncesi bakım ve beslemenin önemi hakkında bilgi verdi.


        Programa Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi

        Benzer Haberler

        Battalgazi'de engelsiz yaşam merkezi hizmetlerini sürdürüyor
        Battalgazi'de engelsiz yaşam merkezi hizmetlerini sürdürüyor
        Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylere "dolandırıcılık" semineri düzenlendi
        Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylere "dolandırıcılık" semineri düzenlendi
        Malatya'da depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'na ilişk...
        Malatya'da depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'na ilişk...
        Malatya'da 3 yılda çapraz karaciğer nakliyle 358 hasta sağlığına kavuştu
        Malatya'da 3 yılda çapraz karaciğer nakliyle 358 hasta sağlığına kavuştu
        Malatya Havalimanı, Ocak ayında 79 bin 563 yolcuya hizmet verdi
        Malatya Havalimanı, Ocak ayında 79 bin 563 yolcuya hizmet verdi
        Malatya'da tezgah başında yarım asrı deviren ustalar çırak bulamıyor
        Malatya'da tezgah başında yarım asrı deviren ustalar çırak bulamıyor