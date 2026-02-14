Canlı
        Malatya'da kadına silah doğrultan şüpheli gözaltın alındı

        Malatya'da kadına silah doğrultan şüpheli gözaltın alındı

        Malatya'da kadına silah doğrultan şüphelinin gözaltına alınması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Giriş: 14.02.2026 - 20:32 Güncelleme: 14.02.2026 - 20:32
        Malatya'da kadına silah doğrultan şüpheli gözaltın alındı
        Malatya'da kadına silah doğrultan şüphelinin gözaltına alınması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesindeki Özsan Sanayi Sitesinde 12 Şubat'ta şüpheli B.D. ile S.U. isimli kadın arasında tartışma çıktı.

        Şüpheli B.D. tartışma esnasında S.U. isimli kadına tabanca doğrulttu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli B.D'yi gözaltına aldı, ruhsatsız tabanca, 3 fişek ile 5 gram esrar ele geçirildi.

        Şüphelinin silah doğrultması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Güvenlik kamerası kaydında B.D'nin bir eliyle kadını tutarak itip kakması, diğer elinde ise tabancanın bulunduğu görülüyor.

        Çevredeki vatandaşların araya girerek silahlı adamı S.U'dan uzaklaştırması ve S.D'nin yakalanması yer aldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

