        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 17.02.2026 - 12:44 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:44
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

