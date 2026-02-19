Canlı
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Şampiyon futsal takımı Kale Kaymakamı Batı'yı ziyaret etti

        Malatya il şampiyonu olan İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Genç Kızlar Futsal Takımı, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:17 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:21
        Şampiyon futsal takımı Kale Kaymakamı Batı'yı ziyaret etti
        Malatya il şampiyonu olan İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Genç Kızlar Futsal Takımı, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı'yı makamında ziyaret etti.


        Okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda tüm karşılaşmaları kazanarak il şampiyonu olan İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Genç Kızlar Futsal Takımı, şampiyonluk sevinçlerini Kaymakamı Batı ile paylaştı.


        Kaymakam Batı, takıma çeşitli çeşitli hediyeler vererek başarılarından dolayı tebrik etti.


        Okul idarecilerini de tebrik eden Batı, 5-9 Mart tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak bölge şampiyonasında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

