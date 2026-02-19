Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Bakır, öğrencilerle sahur yaptı
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ilk sahuru öğrencilerle birlikte yaptı.
Bakır ve beraberindeki heyet, Battalgazi Niyasi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden yöneticiler, daha sonra öğrencilerle birlikte sahur yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, yaptığı açıklamada, öğrencilerle ilk sahuru yapmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.
Bakır, "Ailelerinden uzakta eğitim gören evlatlarımızın sofrasına konuk olduk. Onların heyecanına ortak olmak, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak bizim önceliğimizdir. Devletimizin şefkat eli her zaman öğrencilerimizin üzerindedir." dedi.
