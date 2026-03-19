TVF Başkanı Üstündağ, Malatya'da iftar programına katıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da iftar programına katıldı.



Üstündağ, Battalgazi Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, Malatya'nın depremlerden sonra hızla ayağa kalkmaya devam ettiğini söyledi.



Malatya'da bulunmaktan memnun olduğunu aktaran Üstündağ, "Doğup büyüdüğümüz topraklara olan borcumuzu, gençlerimize yeni sahalar, yeni tesisler ve yeni imkanlar sunarak ödemeye devam edeceğiz. Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecinde spor, en birleştirici ve iyileştirici gücümüz olacak." dedi.



Programa, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

