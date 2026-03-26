Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Giriş: 26.03.2026 - 13:37
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bazı ikamet ve araçlarda arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı aramalarda 7 kilogram esrar, 27 kök kenevir bitkisi, 55 gram kenevir tohumu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
