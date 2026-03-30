Malatya'da atlı cirit sporcuları otizmli çocuklar için gösteri yaptı
Malatya'nın Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü üyeleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli çocuklara gösteri yaptı.
Battalgazi Belediyesi, Malatya Otizmli Anneler Derneği ve Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü'nün desteğiyle Yazıhan Atlı Cirit Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar cirit gösterisi izledi.
Malatya Otizmli Anneler Derneği Başkanı Suzan Kırık, yaptığı açıklamada, otizmli çocuklar için düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu söyledi.
Malatya Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız da tesislerde her hafta başka bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
