Malatya'da 1. Palyatif Uluslararası Bakım Kongresi

Malatya İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin Türk Yoğun Bakım Derneğinin iş birliğiyle düzenlediği 1. Palyatif Uluslararası Bakım Kongresi’nin açılışı Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz , “Kongremizin amacı, kişinin hayatına yıllar eklemek değil, yıllarına hayat eklemek için palyatif bakım alanında çalışan siz değerli sağlık çalışanlarının, kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda, yenilikler ve gelişmeleri tartışmak, bilgi ve becerilerimizi en üst düzeye çıkarmak, bu alandaki gelişmelerin insan sağlığına etkilerini tartışmaktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'den 33, farklı ülkelerden ise alanlarında uzman 6 bilim insanının kongreye katılacağını vurgulayan Aylaz, palyatif bakımı ilgilendiren tüm konularda yüksek bir bilimsel standardı hedeflediklerini belirtti. Aylaz, etkinliğin gerçekleşmesine destek veren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, İnönü Üniversitesi'nin palyatif bakıma oldukça önem verdiğini dile getirerek, “1. Palyatif Uluslararası Bakım Kongresi'nin amacı, palyatif bakım alanında çalışan hekimlerin, hemşirelerin, diyetisyenlerin, aile hekimlerinin, eczacıların ve manevi bakım uzmanlarının palyatif bakım konusundaki farkındalıklarını artırmak, yeni gelişmeleri değerlendirmek ve kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmaktır.” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli de, Türkiye'de 81 ilde yaklaşık 5 bin 400 yatak kapasiteli 397 hastanede yüzde 60 doluluk oranıyla palyatif bakım merkezlerinin hizmet vermekte olduğunu ifade ederek, “Malatya ilimizde de 2016 yılında palyatif bakım merkezlerimiz kurulmaya başlanmış olup 6 hastanemizde toplam 46 yatak ile ve yüzde 65 doluluk oranı ile hizmet vermekteyiz. Şimdiye kadar Malatya’da toplam bin 631 hasta yatışı yapılmış bu hastalardan 630 tanesi de tekrar evde bakım sağlık hizmetlerine devredilmiştir.” dedi.

Doç. Dr. Bentli, palyatif bakımdan beklenenin, kişinin hayatının son dönemini huzurlu ve insanoğluna yakışan bir şekilde geçirmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Bentli, kişiye ve ailesine gereken sosyal, psikolojik ve manevi desteği sağlamanın da palyatif bakımla ilgili beklentilerden olduğunu sözlerine ekledi.

MALATYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:00

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