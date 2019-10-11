Barış Pınarı Harekatına bir destek de, Milli Beka Hareketinden

Milli Beka Hareketi Genel Başkan Vekili İbrahim Aygün, Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini söyledi.

Milli Beka Hareketi Genel Başkan Vekili İbrahim Aygün ve Doğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Zafer, Malatya il Teşkilatı ile birlikte, Barış Pınarı Hareketine tam destek için Soykan parkında bir basın açıklaması yaptı.

Milli Beka Hareketi Genel Başkan Vekili Aygün yaptığı açıklamasında, “Biz Türk milleti olarak binlerce yıllık bir devlet tecrübesinin sahibi olan şanslı insanlarız. Çünkü biz büyük Türk milletinin mirasçılarıyız.

Bugün milletimizi ve devletimizi zora düşürmek isteyen iç ve dış düşmanlarımızın hiç bir oyununa gelmeyecek kadar uyanık akıllı ve güçlü bir millet olduğumuzu göstermiş olan devletimizin yönetimine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugün devletimizin başında bulunan sayın cumhurbaşkanımız ve ekibi siyasi irade olarak ordumuzun muzaffer olması için ne gerekiyorsa yapıyorlar “ diyen Aygün, “Bizde millet olarak üstümüze düşen ne varsa onları yapmak için hazır olduğumuzu sizlerin huzurunda açıkça ve yiğitçe ifade ediyoruz . Söz veriyoruz daima milletimizin emrinde ve ordumuzun yanında olacağız tarih bilir ki biz zaten ordu bir milletiz" şeklinde konuştu.

Aygün , “Ordumuzun sınır ötesine gitmesi için yüce mecliste oy veren bütün milletvekillerine burada Türk milleti adına gurur duyduğumuzu ve onlara şükranlarımızı sunduğumuzu herkesin bilmesini isteriz .

Başta şanlı ordumuzu ve aziz milletimizi yüce Allah'a emanet ediyor hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyoruz" diye konuştu.

MALATYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

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