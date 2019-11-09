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Bakan Varank: Sanayi sicil sistemine kayıt olun

DHA

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarına seslenerek sanayi sicil sistemine kayıt olunmasını ve işletme cetvellerinin her yıl bakanlığa eksiksiz bir şekilde iletmelerini söyledi. Bakan Varank, "Bakın bu sizlere ciddi avantajlar getiren bir uygulama. Yerli malı belgesi almak için de sanayi sicil sistemine kayıt olmak mecburi" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarına seslenerek sanayi sicil sistemine kayıt olunmasını ve işletme cetvellerinin her yıl bakanlığa eksiksiz bir şekilde iletmelerini söyledi. Bakan Varank, "Bakın bu sizlere ciddi avantajlar getiren bir uygulama. Yerli malı belgesi almak için de sanayi sicil sistemine kayıt olmak mecburi" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi temaslarda bulunmak için Malatya'ya geldi. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Varank, daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Milli Teknoloji Güçlü Sanayi' istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte reel sektörü ve imalat sektörünü ilgilendiren hususların bakanlık şemsiyesi altına toplandığını kaydederek, şunları söyledi:
"Fikirden ürüne varıncaya dek her aşamayla ilgili desteklerimiz var. Üretimi, yatırımı ve istihdamı teşvik etmek adına, imkânlarımızı seferber ettik. Geçtiğimiz aylarda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıkladık. İddialı, ama bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları hak ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimci ruhuna ve insan gücüne fazlasıyla sahibiz. Daha güçlü bir Türkiye için, katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde bir rotayı takip edeceğiz. Bu yolda milli teknoloji hamlesi yönümüzü belirleyecek. Yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla hedeflerimize teker teker ulaşacağız. Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz. Sürecin başarısında, sizlerin desteği ve işbirliği bizim için çok önemli. Yatırıma, üretime ve istihdama çok daha güçlü bir şekilde asılmanız gerekiyor. Ekonomik bağımsızlığımızın yolu buradan geçiyor. Reel sektörümüzü üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış benzersiz politikalar geliştiriyoruz. Bakınız, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan bir tanesi. Programla birlikte; yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkân ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlıyoruz. Bunun için odak sektörleri, bu sektörlerdeki öncelikli ürünleri belirledik. Program dâhilinde; hem alıcıyı, hem de üreticiyi aynı anda teşvik ederek, tüm desteklerimizi bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz. Stratejik ya da proje bazlı yatırım teşviklerimiz girişimcilerin hizmetinde olacak. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladık. Başvuruları 22 Kasım'a kadar almaya devam edeceğiz. Sonraki aşamada diğer öncelikli sektörler ve ürün grupları için de çağrılara çıkacağız. Oldukça heyecan verici bu programın gelin sizler de bir parçası olun, başvurunuzu yapın. Sizlerin hem ülke ekonomisine ve kendi potansiyelinize daha güçlü bir şekilde güvenmesi gerekiyor. Makroekonomik verilere baktığımızda; faizler ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranları artıyor. Bankalar reel sektöre kredi verme konusunda daha hazır. İçerdeki bu ortam, yurt dışına da yansımış durumda. Uluslararası kuruluşlar ülkemiz hakkındaki büyüme tahminlerini tek tek yukarı yönlü revize ediyorlar. Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksinde üst üste 2 senedir üst sıralara tırmanıyoruz."
'MALATYA'YA 7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM'
Bugüne kadar Malatya'da 7 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 24 bin vatandaşın istihdam edilmesini sağladıklarını ifade eden Bakan Varank, "Girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda 6 bine yakın KOBİ, KOSGEB'ten faydalanıyor. KOSGEB'in girişimcilik destek programlarından yararlanan ya da yararlanmak isteyen girişimcilerimiz için, 50 bin lira üst limitli yeni bir kredi programını yakın zamanda başlattık. Buna göre, 50 bin liraya kadar aldığınız kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Böylelikle, işletme sermayenize ek bir katkı sağlayacağız. Bu programa başvurular sürekli açık, Malatyalı girişimcilerimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum" dedi.
'MODEL KAYISI FABRİKASI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'
Varank, bakanlıklarınca desteklenen teknoparkın doluluk oranının yüzde 95 olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
"Yine şehrimiz, tekstil ve makine alanında inovatif çözümlere odaklanmış Ar-Ge merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Biliyorsunuz çok hızlı bir teknolojik dönüşüm çağından geçiyoruz. Özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerimizin de buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Farkındalığı artırmak için Ankara ve Bursa´da model fabrikalar açtık. Sanayicilerimiz burada düzenli olarak, yalın üretim teknikleri ve dijital yetkinlik eğitimlerine katılıyor. Bu merkezlerin kapıları sizlere de açık. Çalışanlarınızı buralardaki eğitimlere katılmaya teşvik edin. Hem teorik, hem de pratik alanlardaki eğitimlerden faydalansınlar ve fabrikalarınızdaki dönüşümün mimarları olsunlar. Burada kurulu organize sanayi bölgelerimizde 27 binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. 2019 Yatırım Programı´nda yer alan Malatya merkez birinciikinci etap ve Malatya Akçadağ Mermer İhtisas OSB projelerimiz devam ediyor. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Malatya 1. Organize Sanayi Bölgemizdeki Atıksu Arıtma tesisinin kapasitesini 24 bin metreküpten 40 bin metreküpe çıkaracağız. Yine kayısının el değmeden işlenip paketlendiği, kükürtlemeden kurutmaya tüm süreçlerinin bir arada yapılabileceği Model Kayısı Fabrikası Projesi'ni hayata geçireceğiz. Fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra, bu projelerle ilgili ilimize yaklaşık 10 milyon liralık kaynak aktarmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.
'MEMLEKETİMİZİ AYDINLIK BİR GELECEK BEKLİYOR'
Türkiye'nin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bakan Varank, "Bizi diğer ülkelerden ayıran pek çok artılarımız var. Genç ve eğitimli nüfusumuz, değişime ayak uydurabilen sanayimiz ve eşsiz coğrafyamız bunlardan sadece birkaçı. Sizlerin tüm bu artıları en iyi şekilde değerlendireceğine olan inancım tam. Memleketimizi aydınlık bir gelecek bekliyor. İnşallah hep birlikte Türkiye´yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız. Sözlerimi noktalamadan evvel sizlere iki konuda çağrıda bulunmak istiyorum; sanayi sicil sistemine kayıt olun ve işletme cetvellerinizi her yıl bakanlığımıza eksiksiz bir şekilde iletin. Bakın bu sizlere ciddi avantajlar getiren bir uygulama. Sisteme girmenizle birlikte; KDV tecil-terkin işlemlerinden faydalanıyorsunuz. TRT payı ödemiyorsunuz. Yerli malı belgesi almak için de sanayi sicil sistemine kayıt olmak mecburi. Biliyorsunuz, yerli malı belgeniz olduğunda kamu ihalelerinde yerli lehine yüzde 15 fiyat avantajından faydalanmak mümkün oluyor. Dolayısıyla eğer aranızda sisteme girmemiş olanlar ya da güncelleme yapmamış olanlar varsa, ellerini çabuk tutsunlar diyoruz ve tabi 11 Kasım'ı Sayın Cumhurbaşkanımız Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etti. Tarım Orman Bakanlığımızın çok güzel bir kampanyası olacak" dedi.

MALATYA

09 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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