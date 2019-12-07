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Rıza Çalımbay: "İyi bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık"

İHA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından, yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık" dedi.

Rıza Çalımbay: "İyi bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından, yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık" dedi.
Süper Lig'in 14. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 31 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Zor bir maç olarak geçeceğinden emindik, ona göre de tedbirlerimizi aldık ve oynadık” ifadelerine yer verdi.

"Sezon başından bu zamana kadar mükemmel bir grafik çiziyoruz"
Sahalarında nasıl oynuyorlarsa deplasmanda da öyle oynadıklarını dile getiren Çalımbay, “Bugün de güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslarımızda biraz hatalar yaptık ama iyi bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık. Takımımdan çok memnunum. Ne dediysek herkes elinden gelen bütün gayreti gösterdi taktik olarak. Tabi ki burada çok tehlikeli oyuncuları var, onlara göre de tedbir almıştık ve futbolcularım hiçbir zaman oyun disiplinini bozmadılar. O yüzden de iyi bir galibiyet aldık. Hakikaten hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten sezon başından bu zamana kadar mükemmel bir grafik çiziyoruz” şeklinde konuştu.

"3 final maçımızı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız"
Ligde şu anda bulundukları konumun çok iyi olduğunu ancak önemli olanın bunun sonunu iyi bir şekilde getirmek olduğunu dile getiren başarılı teknik adam, “Oynayacağız 3 maçımız var. Bizim için 3 final maçımız var bu maçları kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk maçımız da Fenerbahçe ile o yüzden tek düşüncemiz kalan 3 maçı da en iyi şekilde bitirip, ikinci yarıya da en iyi şekilde hazırlanıp, yolumuza bakacağız" diye konuştu.

"Şampiyonluk konuşmak için çok erken"
Çalımbay, “Bu yıl şampiyonluk düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, “Bu bize yetmez. Hem oynadığımız oyun olsun hem diğer yönlerden olsun bu bizi şampiyonluğa götürmez. Bizim bir kere her şeyden önce daha iyi oynamamız, daha iyi işler yapmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor ve her yönden hazır olmamız gerekiyor. Onun için şampiyonluk konuşmak bence çok erken. Zaten dediğim gibi bu şartlar bizi şampiyonluğa kesinlikle götürmez. Onun için de hem oyun için olarak daha yüksek tempoda oynamamız gerekiyor. Gerçi biz galip geldiğimiz her maçta iyi oynadık ama yine de üstüne çıkmamız gerekiyor. Eğer onları yapabilirsek dediğiniz gibi iyi yerlere geliriz" diyerek cevap verdi.

MALATYA

07 Aralık 2019 Cumartesi

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