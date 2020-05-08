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Kayısı-Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi kurulacak

İHA

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Ziraat Odasıyla yaptığı ortaklaşa çalışmalar sonucunda; Şahnahan Mahallesi'nde Tarım Bakanlığına ait Tarım Merkezini KayısıMeyve Kurutma ve Paketleme Tesisi olarak yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor.

Kayısı-Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi kurulacak

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Ziraat Odasıyla yaptığı ortaklaşa çalışmalar sonucunda; Şahnahan Mahallesi'nde Tarım Bakanlığına ait Tarım Merkezini KayısıMeyve Kurutma ve Paketleme Tesisi olarak yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor.
Beş dönüm alan üzerinde bulunan iki katlı Tarım Merkezi, restorasyon ve yenileme çalışmalarından sonra çiftçilere yönelik eğitim hizmetlerinin de verildiği bir merkez hüviyetine kavuşacak. Binanın içerisine kurulacak paketleme, tasnif ve çekirdek kırma alanlarıyla Malatya ve Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde yetişen doğal lezzetler, nitelikli alanlarda yapılacak işlemler ve paketlemeden sonra Yeşilyurt Belediyesine ait Yöresel Ürünler Çarşısı ve Yeşil Gıda Markette vatandaşların beğenisine sunulacak.
Yeşilyurt logosuyla paketlenecek olan yöresel lezzetler, Malatya ile sınırlı tutulmayarak yurt içi ve yurt dışına da gönderilecek.

Kayısımeyve kurutma ve paketleme tesisi alanında inceleme
AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, 5 dönüm alan üzerinde bulunan ve atıl duruma geçen Tarım Merkezi binasında ve çevresinde incelemelerde bulunup, KayısıMeyve Kurutma ve Paketleme Tesisi hakkında fikir alış verişinde bulundular.

“Malatya’ya değerli bir yatırım daha kazandıracağız”
AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin her bölgesinde tarımsal kalkınmayı sağlayacak ciddi desteklerin sağlandığını ifade ederek, “Pandemi salgınının devam ettiği bugünlerde aslında üretimin yanı sıra temiz, hijyenik ve doğal ürünlerin ne kadar önemli olduğunu dünya bir kez daha görmüş oluyor. Türkiye olarak tarıma çok büyük önem veriyoruz. Üretimi artırmanın çeşitli yollarını arayarak farklı teşviklerle de desteklenmektedir. Yeşilyurt Belediyemizin tarım hizmetlerine yönelik yatırımlarıyla birlikte İlçe Ziraat Odamızın girişimciliğiyle çiftçilerimizin yanında olmaları, örnek alınacak sera projelerinin hayata geçmesi bu açıdan çok önemli ve değerlidir. Tabii ki bu tür hizmetleri genişletmek gerekiyor. Bu noktada; Malatya ve Yeşilyurt’umuzun ihtiyaç duyduğu kayısı ve meyve kurutma noktasında yeni bir tesisin kurulması gerekli hale geldi. Tarım Bakanlığımızın destekleri, Yeşilyurt Belediyemiz ve İlçe Ziraat Odamızın koordinasyonuyla inşallah Şahnahan mahallemize Kayısı ve Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisini kazandırmış olacağız. Yeşilyurt Belediyemiz bu noktada gerekli destekleri sağlayarak kendi sera alanlarında üretilen doğal ve yöresel lezzetleri burada paketleyerek halkımıza ulaştıracak. Kayısımız başta olmak üzere meyve ve sebzelerimizin en güzel şartlarda işleme tabi tutulması ve paketlenmesini sağlayacak teknolojik aletlerin burada faaliyete geçmesiyle, burası çok önemli bir merkez hüviyetine dönüşecek. Böylesine değerli ve güzel bir yatırım şimdiden Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Tarımsal hizmetlerimizin boyutunu bu yatırımla genişleteceğiz”
KayısıMeyve Kurutma ve Paketleme Tesisi ile tarımsal hizmetlerdeki yatırımların boyutunu genişleteceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Yeşilyurt Ziraat Odası ile yaptığımız ortaklaşa çalışmalar sonucunda; Şahnahan mahallemizde Tarım İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen alan üzerine Kayısı Meyve Kurutma Tesisinin yanı sıra Çiftçi Eğitim Merkezi oluşturacağız. Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduktan sonra çiftçilerimize yönelik eğitim çalışmalarımızı da artırdık. ‘Yeşil Gıda Seracılık’ projemizin çatısı altında hayata geçirdiğimiz üretim alanlarımızdan sonra buradaki binanın dönüşümünü sağlayarak paketleme, kurutma, tasnif ve çekirdek kırma gibi alanlarıyla burayı daha kullanışlı ve nitelikli hale getireceğiz. Burası yaklaşık 5 dönümlük bir alan, içerisinde iki katlı binamızda var, yeni kurulacak son model kurutma makineleriyle birlikte nitelikli ve tasnif edilebilen ürünler yetiştireceğiz. Yetişecek ürünleri de Yeşilyurt logomuzun üzerinde olduğu özel paketleme yöntemiyle Yöresel Ürünler Çarşımız ve Yeşil Gıda Marketimizde halkımızla buluşturacağız. Burada özel işleme tabi tutulup, hijyenik ortamlarda paketlenecek olan yöresel lezzetlerimizin tanıtım ve satışını sadece ilimizde sınırlı tutmayarak yurt içi ve yurt dışına yönelikte yapmayı hedefliyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; Yeşilyurt çok hızla gelişip büyüyor, tarımsal hizmetlerde de çok önemli hedeflerimiz var. İlçemizin tarımsal alanlarda ki zenginliğini işte bu tür yatırım alanlarıyla ön plana çıkartıp, ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin ekonomik hayatına katkı sağlamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Tarımsal hizmetlerimizin ve yatırımlarımızın halkımıza ulaşmasında desteklerini esirgemeyen başta Tarım Bakanlığımız olmak üzere İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile Yeşilyurt Ziraat Odamıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Farklı türlerden meyve ve sebze kurutmalarının bütün işlemlerini yapacağız”
Malatya ve Yeşilyurt’un çok değerli bir yatırımla buluşacağını ifade eden Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz da, "Malatyalı çiftçilere kayısı kurutma ve islim makinesi desteğinden dolayı Malatyalı siyasilere teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyemizde buradaki binanın yapımında bize destek sağlayacak. Burayı ortaklaşa kullanıp çiftçilerimizin menfaati doğrultusunda çaba göstereceğiz. Burası tamamlanıp yeniden açıldığı zaman kayısı başta olmak üzere farklı türlerden meyve ve sebze kurutmalarının bütün işlemlerini yapacağız “ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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