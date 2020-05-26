Pütürge’de sokak hayvanları unutulmadı

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde sokak hayvanları unutulmayarak, kaplara yiyecek bırakıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığından vatandaşlar dışarı çıkamayınca sokak hayvanların aç kalmaması için gereken yapıldı.

Pütürge Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan gönüllü hayvan besleyicilerinin gayretleriyle sokak hayvanları yalnız bırakmayarak yemek ihtiyaçları karşılandı. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Kaymakam Recep Aydın, sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23242526 Mayıs tarihlerinde sokak hayvanlarının beslenme işlemlerinin daha bir önemle yapıldığını belirtti. Kaymakam Aydın, ilçenin tamamında sokak hayvanlarının herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına gönüllü hayvan besleyicilerinin sokak sokak gezerek hayvanları besledikleri bilgisini verdi.

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