Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, Ege İhracatçılar Birliği ve Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından kayısı üreticisi Erhan Doğru’ya hibe edilen 'Kayısı Boylama Makinesi'nin tanıtımı yapıldı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil Mahallesi Doğanlar Mezrası'nda yaklaşık 2 bin kök kayısı ağacına sahip olan üretici Erhan Doğru’ya, Ege İhracatçılar Birliği ve Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından "Kayısı Boylama Makinesi" hibe edildi. Malatya Valisi Aydın Baruş, kaysının hasat sonrası süreçlerinde üreticileri desteklemek amacıyla Ege İhracatçılar Birliği ve Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından hibe edilen Kayısı Boylama Makinesi tanıtım programına katıldı. Yaş kayısı olarak tabir edilen kayısının dört ayrı boyda sınıflandırılmasına olanak sağlayan makine hakkında ilk bilgileri Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ve firma yetkililerinden alan Vali Baruş, üretici Erhan Doğru’ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kayısı Boylama Makinesi'nin test edilmesini de inceleyen Vali Baruş, “Kayısı üreticilerimizi her daim destekleyerek onların daha profesyonel üretim yapmaları için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Doğanlar Mezrası'ndaki kayısı bahçesinde kurulan gün kurusu kurutma çadırını da inceleyen Vali Baruş, kolaylıkla kurulabilecek çadır ile yağmur, toz gibi doğa olaylarına karşı kayısının kalitesinin korunacağını söyledi. İl dışından gelerek burada çalışan tarım işçilerini de ziyaret eden Vali Baruş, sıkıntılarını dinleyerek çocuklara boş vakitlerini değerlendirmeleri amacıyla kitap hediye etti.

Programa, Vali Aydın Baruş’un yanı sıra Doğanşehir Kaymakamı Hulusi Teke, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri, Ege İhracatçılar Birliği temsilcileri, makine üreticisi firma yetkilileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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