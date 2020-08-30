Çocuklara hijyen artırıcı oyuncaklı sabun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklara hijyen artırıcı oyuncaklı sabun

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle Malatya'nın Kiltepe Mahallesinde çocuklara hijyen arttırıcı oyuncak sabun verildi.

Çocuklara hijyen artırıcı oyuncaklı sabun

Korona virüs salgını nedeniyle Malatya’nın Kiltepe Mahallesinde çocuklara hijyen arttırıcı oyuncak sabun verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri tarafından çocuklar için hijyen arttırıcı oyuncaklı sabunlar geliştirildi. Gençler, Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi yetkilileri ile birlikte Yeşilyurt İlçesi Kiltepe Mahallesinde çocuklara hijyen arttırıcı oyuncak sabunlar ve maske dağıttı.

"Korona virüs nedeniyle çocuklara hijyen arttırıcı sabun dağıtıyoruz"
Hijyen arttırıcı sabun dağıtan ekipte bulunan Emirhan Belli, yaptıkları çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ve bizlerin sponsorluğunda İstanbul’da firma olarak sabun üretimi gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, çocuklardaki hijyen alışkanlığını arttırabilmektir. Çünkü çocuklar hijyenin öneminin farkında değiller. Korona virüsün farkında değiller. Doğu bölgelerindeki çocuklara, ürettiğimiz hijyen artırıcı oyuncaklı sabunları göndermekteyiz “ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar Elazığ, Hakkari ve Mardin’de çocuklara hijyen arttırıcı oyuncaklı sabun gönderdiklerini söyleyen Belli, "Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi birlikte Yeşilyurt İlçesine Bağlı Kiltepe Mahallesinde çocuklara sabun dağıtıyoruz. Kendimiz ürettik. Laboratuvarımızın hijyen alanında Sağlık Bakanlığından sertifikamız var. Laboratuvar testinde geçirilmiş sabunlarımız temizlik için ideal. Çocuklarımız oyuncaklara meraklı olduğundan dolayı 6 kişilik ekibimizle birlikte çocukların dikkatini nasıl çekeriz dedik. Hijyen konusunda sabun ürettik, çocuklara dağıtıyoruz. Sabunlarımızın özelliği, 10 ve 12 defa çocuklar ellerini yıkarlarsa oyuncak çıkıyor” şeklinde konuştu.

"Türk Kızılay olarak faaliyetlerimiz devam edecek"
Türk Kızılay Yeşilyurt Şube Başkan Yardımcısı Meryem Şahin ise, Yeşilyurt İlçesine bağlı Kiltepe Mahallesinde çocuklara hijyen arttırıcı oyuncaklı sabunların dağıtımına yardımcı olduklarını belirterek, “Böyle güzel bir farkındalığa katıldığımız için çok mutluyuz” dedi.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum
Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş da, “Türk Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanlığına ve İstanbul’dan gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Mahallemize geldiklerinden dolayı mutluyuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MTÜ, kurumsal memnuniyette önde
YEREL HABERLER MTÜ, kurumsal memnuniyette önde
TOKİ 3.etap inşaat ihalesi gerçekleştirildi Malatya’da kentsel dönüşümde 886 konut daha yapılacak
YEREL HABERLER TOKİ 3.etap inşaat ihalesi ...
Karantinadan kaçtı denetimlerde yakalandı
YEREL HABERLER Karantinadan kaçtı denetimlerde yakalandı
Derme Kanalı’nın üzeri kapatılıyor
YEREL HABERLER Derme Kanalı’nın üzeri kapatılıyor
Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Battalgazi Yeşilçam sosyal tesisleri 3 ay sonra hizmette
YEREL HABERLER Battalgazi Yeşilçam sosyal tesisleri 3 ay sonra ...
ikamette çıkan yangında bir kadın dumandan zehirlendi
YEREL HABERLER ikamette çıkan yangında bir kadın dumandan zehirlendi
Darende’de Zafer Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Darende’de Zafer Bayramı coşkusu
Arguvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Arguvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
İnönü Üniversitesi’nde Turuncu Bayrak ödülü
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde Turuncu Bayrak ödülü
Malatya'da 30 Ağustos kutlaması
YEREL HABERLER Malatya'da 30 Ağustos kutlaması
Çocuk geline tepki gösteren fotoğrafçı: "Yine olsa aynısını yapardım" Çocuk gelinin fotoğrafını çekmeyerek damatla tartışan fotoğrafçı konuştu
YEREL HABERLER Çocuk geline tepki gösteren fotoğrafçı: "Yine olsa ...
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrılacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrılacak
Batuhan Memiş'in adı stadın özel bir bölümüne verildi
YEREL HABERLER Batuhan Memiş'in adı stadın özel bir bölümüne verildi
Taraftardan Gevrek'e Batuhan Memiş teşekkürü
YEREL HABERLER Taraftardan Gevrek'e Batuhan Memiş teşekkürü
Başkan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Başkan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Yeni Malatyaspor, Christian Cueva'yı transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Christian Cueva'yı transfer etti
Yeni Malatyaspor Perulu Cueva ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Perulu Cueva ile sözleşme imzaladı
AK Parti Doğanşehir’de Kavuncuoğlu güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti Doğanşehir’de Kavuncuoğlu güven tazeledi
Malatya’da protokolünden 30 Ağustos mesajı
YEREL HABERLER Malatya’da protokolünden 30 Ağustos mesajı
Malatya'da güven huzur uygulaması
YEREL HABERLER Malatya'da güven huzur uygulaması
Gürkan'dan Doğanşehir’de incele
YEREL HABERLER Gürkan'dan Doğanşehir’de incele
Kendi çimini üretiyorlar
YEREL HABERLER Kendi çimini üretiyorlar
Porga’nın ulaşım sorunları çözülüyor
YEREL HABERLER Porga’nın ulaşım sorunları çözülüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X