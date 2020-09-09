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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derme Deresi projesi Battalgazi’ye değer katacak

İHA

Derme Deresi projesi Battalgazi’ye değer katacak

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Derme Deresi projesinin Battalgazi’ye değer katacağı belirtildi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü 92.Şube Müdürü Arif Tüfekçi ile birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve çalışmaları tüm hızıyla devam ettiği bildirilen Derme Deresi Islah Projesi’ni inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. 2. kısım taşkın koruma inşaatının devam ettiği proje için Başkan Güder ve ekibine teşekkürlerini ileten Milletvekili Çalık, ıslah çalışmalarının 2020 yılının Aralık ayında tamamlanacağını ve tamamlanmasıyla birlikte projenin Battalgazi’ye çok büyük değer katacağının altını çizdi.

“Bölgemiz proje ile prestij kazanacak”
Bölgenin değerini ve prestijini yükseltecek bir projeyi Battalgazi Belediyesi’nin hayata geçirdiğini ifade eden Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayaz, “Bu proje uzun süre üzerinde çalışılmış ve bizlerinde mücadele verdiği bir çalışmaydı. Proje bir türlü hayata geçmiyordu. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in göreve gelmesiyle birlikte proje hayata geçti. Bu proje bölgenin değerini ve prestijini yükseltecek bir projedir. Bir yıl sonra buranın en güzel prestij alanı olacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor”
Projede 2.kısım taşkın koruma inşaatın devam ettiğinin altını çizen Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü 92.Şube Müdürü Arif Tüfekçi ise, “Derme Deresi projesinin 2. kısım taşkın koruma inşaatı devam etmekte. 16 Mart tarihinde sözleşme yapılarak yer teslimi yapıldı. Burada yaklaşık 805 metrelik kanalımızın imalatı söz konusu. Bununda yaklaşık 200 metrelik kısmını tamamladık. Geriye 605 metrelik kısım kaldı. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Geri kalan kısmını da inşallah 28 Aralık itibariyle bitirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz”
Yapılan proje ile bölgeyi cazibe merkezi haline getireceklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Özellikle vekilimiz Öznur Çalık’a teşekkür ediyorum. 2019 seçimlerinde önce de Derme Deresi ile ilgili görüşmeler ve çalışmalar vardı. Tabi bizde Derme Deresi’nin ıslah çalışmasının gerekli olduğuna inanıyorduk. Buradaki talepleri bizler göreve geldikten sonra ilgili yerlere ilettik. Bakanımız, Milletvekillerimiz ve DSİ müdürümüzle defalarca görüştük. Derenin ıslah çalışması ile alakalı proje onaylandı. Milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendiye özellikle teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amacımız bu ıslah çalışmalarını sadece 800 metre ile sınırlı tutmayıp bunun devamını getirmek. Islah çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında Malatya’nın cazibe merkezi olabileceği, insanlarımızın gerek burada kalabileceği gerekse vakitlerini geçirmek adına tercih edebileceği bir mekan olacak. Bu bölgedeki insanlarımızın Kanalboyu, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, oturma alanlarını inşallah tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız” ifadelerinde kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık de, etaplar halinde yapılacak olan Islah çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılarak, bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi hedeflenen Deresi Islah Projesi için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti. İlçenin gelişimi için büyük gayretler ortaya koyan Başkan Güder’in vizyon projelerini tek tek hayata geçirdiğinin altını çizen Milletvekili Çalık, “Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz” diye konuştu.

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