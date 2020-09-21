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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den öğrencilere ikram ve hediye

İHA

Başkan Güder’den öğrencilere ikram ve hediye

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder , Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika müjdesi vermesinin ardından, 81 ilde 81 okulda öğrenim gören çocuklara ‘Kayısı Çekirdeği’ ile yanlarında olacakları sözünü yerine getirdi. Başkan Güder ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un hazırlatmış olduğu dezenfektan setini çocuklara dağıtırken, özel gereksinimli öğrencilere Yeni Malatyaspor forması hediye etti.
Uzun bir aradan sonra bugün minikler için ilk ders yılı başladı. Minikleri bu özel gününde yalnız bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ile birlikte Şehit Polis Okan Doğan İlköğretim Okulu’nda ilk kez okul ile tanışan çocukların heyecanını paylaşarak onlara çeşitli hediyeler verdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar tatil edilmesi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan öğrencilere uzun teneffüs müjdesi gelmişti. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğünüz ilk günün ilk teneffüsü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız” diyerek öğrencilere müjdeyi vermişti. Bakan Selçuk’un paylaşımına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sayın Bakanım 40 dakikalık teneffüs zili çalmadı değil mi daha. Biz de 81 ilde 81 okuldaki çocuklarımıza kayısı çekirdeğimizi gönderelim” paylaşımıyla destek olmuştu.
Başkan Güder, okullarda bazı kademelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte vermiş olduğu sözü yerine getirdi. Okulları ziyaret eden Güder, minik öğrencilere kayısı çekirdeği ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un hazırlatmış olduğu dezenfektan setini takdim etti. Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ziyarette yaptığı açıklamada: “Eğitim öğretimin başladığı bugünde bizi yalnız bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu mutlu buluşmayı sağlarken de sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda belediyemizin hazırlamış olduğu hediyeleri öğrencilerimize vermek için Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder Bey’le öğrencilerimizi ziyaret ettik. Hem öğrencilerimizin mutluluğuna tanıklık ettik. Öğrencilerimizin mutlulukları ile birlikte bizde mutlu bir atmosfer yaşadık. Bu atmosferi yaşamamızda vesile olan sayın bakanımıza, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

"Öğrencilerimiz bu mutlu gününe şahitlik ettik”
Miniklerin bu güzel günlerinde onların mutluluklarını paylaşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi tabi bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Yaklaşık 78 aydır bu pandemi ile tüm dünya boğuşuyor. Ülke olarak bizde bunun mücadelesini veriyoruz. Aslında okullarımız ilk açılışlarında okullarımızın bahçesine geldiğimizde burada öğrencilerin sevinçli hallerini yansıtan seslerden geçilmezdi. Ama maalesef sağlık kurullarının almış olduğu kararlar gereği bugün birinci sınıflar ve liselerde 12’inci sınıflar ders başı yaptılar. Özellikle birinci sınıfa gelen öğrencilerimizi ziyaret edip onların duygularını almak ve o sevinçlerine, neşelerine ortak olmak istedik. Bu yönüyle sayın bakanlığımızın başlatmış olduğu öğrencilerimizi hediyelerle okulda karşılama kampanyası kapsamında Battalgazi Belediyesi olarak hem kayısı hem çekirdeği evlatlarımıza ikram ettik. Sayın bakanımızın adına da dezenfektanlarımızı ve diğer hediyelerimizi öğrencilerimize takdim ettik. Öğrencilerimizin yüzlerinde mutluluklarına şahit olduk. İnşallah umut ediyorum ki gereken tüm tedbirleri aldıktan sonra yeni normalimizi koruyarak okullarımız eğitim öğretimlerine devam edecek. Bir kısım dersler yüz yüze olacak bir kısım dersler ise dijital ortamda olacak. Yeni normali oluşturmamız lazım. Bu yeni normal sürecinde tüm tedbirleri en üst düzeyde tutacağımızdan hiç endişemiz yok. Görüldüğü gibi Eğitim camiasındaki tüm çalışanlarımız gereken tedbirleri almışlar ve yeni normal diye tabir ettiğimiz tüm kurallara uyuyorlar. Umut ediyoruz ki kısa sürede Covid19 aşısının bulunması ve bu hastalığında hastalık yapma etkisini kaybedip aramızdan ayrılmasını temenni ediyoruz. Çocuklarımıza yeni yılın 20202021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını inşallah kısa sürede tüm derslerin öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin yüz yüze gelerek işlemesini temenni ediyoruz” diye konuştu.
Başkan Güder ayrıca, Akşemseddin İşitme Engelliler Okulu’nda ilk dersi zili ile birlikte eğitim öğretim hayatına başlayan özel gereksinimli öğrenciler ile bir araya geldi. Güder, burada eğitim gören öğrencilerine üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu 44 numaralı Yeni Malatyaspor formalarını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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