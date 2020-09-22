Terör örgütü propagandasından 4 gözaltı

Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri tespit edilen 4 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pütürge ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri tespit edilen 4 şahsa yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda, 1 adet 6,35 mm Browning marka tabanca,6 adet 6,35 tabanca fişek,1 adet kurusıkı tabanca,57 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet otomatik av tüfeği,1 adet çift kırma av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 5 adet örgütsel kitap, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli şahısların gözaltına alındıkları ve adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.