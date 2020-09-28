Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

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Malatya'da sulama kanalına uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.L. idaresindeki 44 LV 840 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp Derme sulama kanalına uçtu. Kazada, araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanala uçan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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