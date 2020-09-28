Sahte izin belgesi ile seyahate polis engeli Malatya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya’da yol kontrolünde, Sahte Yol izin Belgesi ile yurt dışına gitmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından MalatyaElazığ karayolu üzerinde yol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada, bir otobüste seyahat eden 3 Afganistan 5 Pakistan olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü ve muavine göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Afganistan ve Pakistan uyruklu 8 şahsın üzerinde Sahte Yol izin Belgesi olmasından dolayı şahıslara Resmi Belgede Sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı. Yurt dışına gitmeye çalıştıkları öğrenilen düzensiz göçmenlere Türkiye’ye illegal giriş yapmaktan kişi başı 4 bin 350 TL olmak üzere 8 kişiye toplamda 34 bin 850 TL idari işlem yapıldı. Şahıslar sınır dışı işlemlerin tamamlanması için Malatya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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