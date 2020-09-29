Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçında galibiyetle tanışmak istiyor

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Yeni Malatyaspor, gözünü 4. haftada sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına çevirdi.

Süper Lig'e İstanbul deplasmanında 30’lık Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan, ikinci haftada sahasında Göztepe ile 11 berabere kalan, geçen hafta ise Trabzonspor'a dış sahada 3 kaybeden Yeni Malatyaspor, ligin 4. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bu maçın hazırlıklarına başlayan Malatya ekibi, diğer taraftan da transferde eksik mevkilere alınacak isimleri beklemeye başladı.

Yeni Malatyaspor'da büyük beklentilerle transfer edilen ancak henüz beklenen performansı sergileyemeyen yenilerin durumuyla ilgili teknik heyetten rapor istediği öğrenilen yönetim, bu rapora göre transfere son şeklini verecek.

Sezonun ilk 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak henüz taraftarının yüzünü güldüremeyen Malatya temsilcisi, gözünü Antalyaspor maçına çevirdi. Malatyayaspor'da tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.

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