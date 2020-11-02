Malatya'da 5 tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı 

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 tabancayla yakalanan 1 kişi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen araca operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 5 tabanca ele geçirdi. Tabancalara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-02 16:12:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.