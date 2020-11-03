Malatya kırsalında 4 mahallenin grup yolunu asfaltladı Çivril, Sadıklı, Epreme ve Fethiye yolunda sona gelindi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan’da 40 kilometrelik Çivril, Sadıklı, Epreme, Fethiye grup yolunda yapılan çalışmalarda sona geldi. Bölge halkının ulaşımını rahatlıkla sağlaması için yapılan çalışmalarla birlikte Yazıhan ilçesinin önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturulmuş oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer ile ilgili şube müdürleri 40 km’lik Çivril, Epreme, Sadıklı, Buzluk, Fethiye grup yolunda incelemelerde bulunarak açıklamalar yaptılar. Birçok mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Yaklaşık 40 Km’lik Çivril, Epreme, Sadıklı, Buzluk, Fethiye aksının sonuna yaklaştık. Yazıhan’da Selahattin Başkanımızın koyduğu hedefler doğrultusunda çok ciddi emekler harcayarak yol çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mevcudu korumak adına çok ciddi bakım, onarım, yama ve ikinci kat asfalt çalışması yapıyoruz. Yazıhan’da ciddi anlamda yol hamlesi gerçekleştiriyoruz. Yazıhan Belediye Başkanımıza da bizlerle uyumlu bir çalışma yaptığı için teşekkür ediyoruz. Sürekli bizimle beraber çalışmaları takip ediyor. Yazıhan’da bu sene mevsim şartları müsait olduğu müddetçe çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yılda kalan yerleri tamamlayıp bundan sonra sadece bakım onarım şeklinde Yazıhan’ın asfaltsız noktasını inşallah bırakmayacağız” dedi.

Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yatay ve düşey işaretleme çalışmalarıyla yolların modern bir yapıya kavuşturulacağını belirten Ulaştırma Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer ise “Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızın göreve başlamasıyla birlikte hakikaten ulaşım hizmetleri noktasında çok güzel faaliyetlere başlandı. Şu an sahada çok güzel çalışmalar yapılıyor. Yol hayattır, yol gittiği yere medeniyet götürür, yol hasta için, genç için yaşlı için herkes için lazımdır. Başkanımız da güzel bir hedef koydu. İki yıla kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları içerisindeki bütün yolların tamamını asfaltlayıp yol diye Malatya’da bir problemin, ulaşım diye bir problemin kalmayacağını beyan etti. Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak inşallah yollar yapılıp tamamlandıktan sonra levhalama, yatay, dikey işaretlemeler, yol çizgileriyle birlikte bizde işin final kısmını tamamlamış olacağız. Yöre halkına, bu yolu kullanan herkese hayırlı olsun. İnşallah kazasız, sorunsuz ulaşım olsun” dedi.

Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise yaptığı konuşmada, “Çivril, Sadıklı, Epreme, Fethiye’den itibaren 40 Km’lik bir aks. Yolumuzun öncelikle genişletilmesi, şarampoller ve atılacak büz yerleri, bakım onarımı yapıldı. Sonrasında asfalt serme çalışmaları ve yama ihtiyacı olan yerler tamamlandı. Şuanda da ikinci katın sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Diğer yollarımızda da sathi kaplamalarımızda da ikinci katlar yapıldı. YazıhanKömüşhan arası, Kömüşhan Durucasu arası, Kurugöl bölgesi ikinci kat yapılacak. Sinan Yazıhan aksı yapıldı. Yine Yeni Köy Balaban bölgesinde ikinci kat çalışmalarını yaptık ve bundan sonrada inşallah Karaca Bölgemizde ve Boztepe’de ikinci katları yapacağız. El birliği ile bu çalışmaları yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda bu çalışmalar yapılıyor. Genel Sekreter Yardımcımız, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanımız ve Ulaşım Daire Başkanımızla birlikte çalışan şantiyelerimizi geziyoruz. Bu vesileyle Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların yapıldığı grup yolunun 2020 yılı yatırım programı içerisinde yer aldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda 2020 yılı yatırım programımızda olan Fethiye, Çivril, Buzluk, Epreme grup yolunda incelemelerde bulunuyoruz. Yaklaşık 40 Km’lik bir aks. Bu bölgedeki ikinci kat asfalt çalışmalarının sonuna doğru yaklaştık. Çalışmalar başlamadan bu yolumuzda iyileştirme çalışmaları yapıldı. Şarampol, büzlerin yerleştirilmesi, hidrolik hatların yapılması, asfalt yama ve bakım onarımlarının yapılması neticesinde ikinci kat asfalt çalışmaları sona yaklaştı. Çalışmalarımız bölge halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapılan çalışmalarda bize verdikleri destekten dolayı Yazıhan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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