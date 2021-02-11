Yeşilyurt Belediyespor, deplasmandan 3 puanla dönüyor Turuncu yeşilliler takım üst üste 7. galibiyetini aldı

3. Lig 1.Grubun 18. haftasında deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, rakibini 21 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

3. Lig 1. Grupta son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Yeşilyurt Belediyespor, 18. haftada Ordu ekibi Fatsa Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı ve ilk yarı 00 eşitlikle sonuçlandı.

Tempolu başlayan mücadelenin ikinci yarısında Yeşilyurt Belediyespor, 85. dakikada Ayhan Gürbüz’ün kaydettiği gol ile 10 öne geçti. 90. dakikada Yeldar Yamaç’ın golüyle Fatsa Belediyespor maçta beraberliği yakalarken karşılaşmanın son saniyelerinde Uğurcan İkikardeş’in golüyle Yeşilyurt Belediyespor 21’likm skorla 3 puanı alan taraf oldu.

Ligde oynadığı son 7 maçı da kazanan turuncu yeşilliler, puanını 35'e yükseltirken zirve takibini de sürdürdü.

Öte yandan grup lideri Diyarbekirspor 18. haftada 1877 Alemdağspor'u 10 yenerken ikinci sıradaki Bucaspor 1928 takımı ise Belediye Derincespor ile 11 berabere kaldı. Yeşilyurt grupta 3. sırada bulunuyor.

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