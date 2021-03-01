Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet özlemini bitirmek

Süper Lig'de yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, 7 haftalık galibiyet özlemini dindirerek sahadan üç puanla ayrılmak istiyor.

Yeni Malatyapor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligin 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 11 berabere kalan sarısiyahlılar, 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgiyle 31 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da deplasmanda Beşiktaş’a 10 yenilen Yeni Malatyaspor’da hedef sahasında 3 puan almak.



7 haftalık galibiyet özlemi

Sarısiyahlılar ligde son 7 maçtır galibiyet alamıyor. Son olarak ligin 20. haftasında deplasmanda Hatayspor’u 21 yenerek 3 puan alan Yeni Malatyaspor, sonrasında sahasında Galatasaray’a 10 yenilirken, yine sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile de 00 berabere kaldı. Bir sonraki hafta deplasmanda Göztepe ile 22 berabere kalan sarısiyahlılar sonraki hafta sahasında Trabzonspor’a 20 mağlup oldu. 25. haftada Antalyaspor ile deplasmanda 11 berabere kaldıktan sonra Konyaspor'a 32 mağlup oldu. Ligin 27. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 11 berabere kalan Yeni Malatyaspor’da kırmızı kart cezalısı Semih Kaya’nın dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Sarı kart sınırında bulunan Jody Lukoki, Wallace, Ahmed Ildız ve Jetmir Topalli’nin ise yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Denizlspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.



Hazırlıklar tamamlandı

Yeni Malatyaspor, Sportif Direktör Ali Ravcı nezaretinde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerindeki Beşiktaş maçı hazırlıklarını da bugün sürdüreceği antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. Konuk ekip Beşiktaş ise bugün havayolu ile 17.30’da geleceği Malatya’da kampa gireceği otele geçecek ve maç saatini bekleyecek.

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