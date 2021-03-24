Trenin biçtiği araçta burnu bile kanamadı

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Malatya'da kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide giren aracı tren biçti. Kazayı yara almadan atlatan sürücü şok yaşarken, araç hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana gelen kazada, N.K.'nın kullandığı araç kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide girdi. Bu esnada hızla gelen tren otomobili adeta biçti. kazada yara almayan araç sürücüsü kısa süreli şok yaşarken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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