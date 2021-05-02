Yaza damgasını vuracak "Girdap"

Şarkı yarışmasında performansı ile gündeme gelen ve poprock müziği seslendiren Yasmin Çetin DJ Tet ile birlikte "Girdap" isimli tekli çalışma için ları için kamera karşısına geçti.

Şarkının klip çekimlerinde DJ Tet ve sanakçı Yasmin Çetin yer aldı. Prodüktörlüğünü Dj Tettin yaptığı yaza damga vurması beklenen şarkının klibi ise DMC etiketi ile yayınlanacak.

Yeni şarkıları için heyacanlı olduklarını dile getiren Yasmin Çetin ve Dj. Tet, her yaştan herkesin dillerinden düşürmeyeceği bir şarkı yaptıklarını ve yaz aylarına damga vurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.