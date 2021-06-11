Dalbastı kirazında hasat başladı, rekolte düşük kaldı Düşük rekolte çiftçiyi kara kara düşündürüyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bölge halkının geçim kaynağı olan tescilli dalbastı kirazında hasat başladı. Mevsimsel değişikliklerden dolayı yaşanan rekolte düşüklüğüyse çiftçiyi düşündürüyor.

Malatya’da birçok ailenin geçim kaynağı olan tescilli Yeşilyurt dalbastı kirazında hasat başladı. İlkbaharda yaşanan ani hava değişiklikleri kirazda rekoltenin düşmesine neden oldu. Dalbastı kirazında yaşanan yüzde 90 seviyesindeki ürün kaybı üreticiyi üzdü. Ağaçlarda meyvelerin az olmasıysa çiftçinin maliyetini karşılayamamasına neden oluyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, rekolte kaybından dolayı çiftçilerin maliyeti bile karşılayamadıklarını belirterek, “Bu yıl havalar dengesiz gitti. Kirazın çiçek mevsiminde havalar bir sıcak, bir soğuk giderek hasatta rekolteyi olumsuz etkiledi. Çiçek zamanı arılar uçmadığı için de dölleme olmadı. Havalarda kurak gittiğinden, yağış almadığından bu sene hemen hemen Türkiye genelinde bu sıkıntı yaşanmaktadır. Bu yıl gördüğünüz gibi bahçelerde hasat mevsimi olduğu halde bahçelerde kiraz deren yoktur. Kiraz dermenin maliyeti yüksek oluyor. Maliyetini hiç kurtarmıyor. Masraf ettiğini bile çıkartacak durumda değil şuanda çiftçiler. Çiftçi perişan, gelecek sene için yatırımını şuanda yapması lazım kirazlar derildikten sonra. Gelecek yıl için ağacın bakımlarını yapması lazım ki ürün kaliteli olsun. Bir bahçeyi bir sene ihmal ettiğin zaman gelecek seneki hasatta verim kalitesi düşük olacak ve çiftçilerimiz tatmin etmeyecek. Bunun için çiftçimizin muhakkak bahçesindeki meyve ağaçlarına bakması lazım. Biz o konuda devletimizden çiftçimize can suyu vermesini bekliyoruz” dedi.



"Bu sene hasat başladı yalnız hasat yapacak meyvemiz yoktur"

Çiftçi Ufuk Topaloğlu, artan maliyete karşı yaşanan ürünün kaybının kendilerini olumsuz etkilediğine vurgu yaparak, “Bu sene hasat başladı yalnız hasat yapacak meyvemiz yoktur. Hava şartlarından olduğu söyleniyor, ülke genelinde yoktur deniliyor. Geçen sene benim buradan 810 ton arasında meyvem vardı, bu sene 300400 kilo çıkar çıkmaz. İşçilik, gübre gibi maliyetler arttı ama meyve yok” ifadelerini kullandı.



"Bu sene hasatlarımız beklentiyi karşılamadı"

Çiftçi Mehmet Ali Özendi ise tarlada 10 ile 15 lira arasında satılan kirazdan kendilerinden çok esnafın kazandığını belirterek, “Hasat başladı. Bu sene rekoltemiz çok düşük. Yağmur da olmadı, yağış da olmadı ve verdiğimiz emeğin karşılığını alamadık. Bu sene hasatlarımız beklentiyi karşılamadı. Fiyatlarımız 10 ile 15 lira arasında satılıyor. Satılan bu üründe çiftçi kazanmıyor, esnaf kazanıyor” şeklinde konuştu.

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