Battalgazi Hanımeli pazarı yeniden kapılarını açtı

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, vatandaşların doğal ve el emeği ürünlere ulaşımını sağlamak üzere kurduğu Hanımeli Pazarı’nı yeniden kapılarını açtı.

Kernek Külliyesi önünde açılan pazar ilk haftada büyük ilgi gördü. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder de, pandemide kademeli normalleşmeye geçilmesiyle açılan ilk pazarı ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Üretimi güçlendirmek, kadınların iş hayatında yer alması ve Malatya’da ki vatandaşların doğal ve yöresel ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından hayata geçirilen Hanımeli Pazarı yeniden kapılarını açtı. En son geçtiğimiz sonbaharda açılan ve mevsim şartları ile pandemi nedeniyle ara verilen Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Hanımeli Pazarı yeni yerinde vatandaşlarla buluştu. Kernek Külliyesi önünde kadınlar tarafından kurulan ilk pazar oldukça ilgi gördü.



Her cuma Kernek Külliyesi önünde açılacak

Hanımeli Pazarı’nda kadınların yaptığı el işlerinin yanı sıra ev ihtiyaçlarının karşılanabileceği ürünler ve doğal olarak tüketilebilecek gıda ürünleri yer alıyor. Bundan sonra her Cuma günü Kernek Külliyesi önünde açılacak olan pazarda Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel çocukların annelerinin de standı yer alıyor. Açılan stantları belediye başkan yardımcılarının eşleri ile beraber ziyaret ederek destek veren Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, herkesi Hanımeli Pazarına davet etti.



“Herkesi hanımeli pazarımıza bekliyoruz”

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, kadının üretimdeki öneminden söz edip, “Kadın üretirse toplum gelişir, toplum gelişirse dünya değişir diyerek kurmuş olduğumuz kooperatifimizde biz geçtiğimiz aylarda bir Hanımeli Pazarı açmıştık. Hava şartları pandemiden dolayı ara vermiştik. Bugün tekrar hanımeli Pazarımızı açtık. Bugün özel bir mutluluğu da yaşıyoruz. Kurduğumuz Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi her geçen gün farklı projelerle gündeme geliyor. Bugün de Battalgazi Belediyemizin en güzide kurumlarından olan Engelsiz Yaşam Merkezimizdeki özel çocuklarımızın özel anneleriyle yaptığımız istişare sonrasında annelerim de pazarda stant açtı ve özel annelerimiz de satış yapıyor. Bugün pazarımızın ilk günü. Bundan sonraki süreçte her Cuma günü kadınlarımızın Hanımeli Pazarı’nı açıyoruz ve herkesi buraya bekliyoruz. Özellikle özel çocuklarımızın annelerinin yaptığı ürünleri almalarını ve annelerimize destek olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

