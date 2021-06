Malatya’da Polis Akademisi'nin mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kim ne derse, ne düşünürse, hangi iftirayı ortaya koyarsa koysun biz bugün Türkiye’de PKK terör örgütünün militan sayısını 255’in altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil’den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Polis Akademisi'nin 26. dönem mezuniyet törenine katıldı. Bakan Soylu, törende yaptığı konuşmada polis alım ilanına çıkıldığında 105 bin 128 kişinin başvurduğunu anımsatarak, “11 Ekim 2019’da ilana çıktığımızda, ‘7 bin polis alacağız’ dediğimizde ‘ben de varım’ diyen, ön başvuru yapıp bu şerefli üniformayı giymeye talip olan vatan evlatlarının sayısıdır. Bu sayı, bu 105 bin 128 sayısı, bu milletin bu teşkilata sevgisini, iştiyakını, itibarını anlatan sayıdır. Televizyonda bir şehit haberi gördüğünde korkan değil, hırslanan, ‘Bir dalımız kesilirse bin filiz veririz’ diyen bu büyük, asil milletin, ‘Bu bayrağa feda olsun’ diye devletin emrine vermeye hazır olduğu evlatlarının sayısıdır. Biz bu evlatların içinden 7 binini alabildik. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte tüm Türkiye’de 24 POMEM merkezinde sınavı geçen 6 bin 760 evladımız bugün mezun olmaktadır. Geride kalan o 98 bin 368 evladımıza, belki yaşı tutmadığı için, belki başka bir nedenden başvuramayan ama gönlü aklı bizimle olan yüzbinlerce evladımıza, onların aslan yürekli ailelerine sesleniyorum. Desteğinizi aldık, mesajınızı aldık, hepiniz bizim gözbebeğimizsiniz, hepiniz bizim gücümüzsünüz ve moralimizsiniz” dedi.



"Hayatı kirli işlerle, suçlarla geçmiş, kendini akıllı zanneden zavallılar bu ülkenin halini bilemez"

Ülke olarak verdikleri mücadele ve gelinen noktayı çok iyi bildiklerini aktaran Soylu, “Bu ülkenin halini, bu ülkenin neyi doğru yapıp yapamadığını, iyiye gidip gitmediğini, yurt dışındaki FETÖ’cü hainlerden, kaçaklardan, yabancı istihbarat örgütlerinden, terör örgütleriyle iş tutanlardan, hayatı kirli işlerle, suçlarla geçmiş, kendini akıllı zanneden zavallılardan öğrenmek isteyenler varsa, onların lafına itibar eden varsa, varsın böyle devam etsinler. Bizler, bu ülkenin verdiği mücadelenin ve geldiği yerin farkındayız” dedi.



"Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil’den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz"

Bazı kesimlerin Cumhur İttifakı'nın gücünden nasıl rahatsız olduğunu çok iyi bildiklerini söyleyen Bakan Soylu, “15 Temmuz gecesi bu milletin evlatları ülkesi için mücadele ederken, kimlerin neyin duasını yaptığını da çok iyi biliyoruz. Kim ne derse, ne düşünürse, hangi iftirayı ortaya koyarsa koysun biz bugün Türkiye’de PKK terör örgütünün militan sayısını 255’in altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil’den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz. Bugün bizim uyuşturucu mücadelemize fitne atmak isteyenlerin, geçen yıl 165 milyar liralık uyuşturucu yakalamamızdan ne kadar rahatsız olduklarını biliyoruz. Türkiye’yi bir operasyon merkezi haline getirmek istediklerini elbette ki biliyoruz. Bunlardan ne kadar rahatsız olduklarını çok iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.



“Hala bu ülkede bir 15 Temmuz hayali kurduklarını biliyoruz”

2015 yılında uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı 941 iken, 2020 yılı sonu itibarıyla bu sayının 314 olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Jandarmamızın kimin kenevirlerini söktüğünü, narkotik polisimizin, sahil güvenliğimizin kimlerin tezgahına çomak soktuğunu biliyoruz. Ülkemize çöreklenmeye çalışan 14 tane uluslararası mafya liderini Türk polisinin paketleyip sahiplerine iade etmesinden kimlerin rahatsız olduğunu elbette ki biliyoruz. Yurt dışına kaçan o hain FETÖ’cülerin hala bu ülkede bir 15 Temmuz hayali kurduklarını biliyoruz. Türkiye’yi eski Türkiye’ye çevirmek için, karıştırmak için, insanları sokağa dökebilmek için, bu milletin kardeşliğini bir fitne ateşiyle yakabilmek için nasıl tezgahlar kurduklarını, hangi yalanları servis ettiklerini biliyoruz” dedi.



“Türkiye’nin dışında bu fitne ateşini körüklemek isteyenlerin neler yapmak istediklerini de biliyoruz”

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde salgın döneminde binlerce insanın sokaklarda protestosu varken, Türkiye’de huzur ve güven içerisinde devletin milletiyle birlikte salgınla mücadele ettiğini anımsatan Soylu, “Kimsenin sokaklara dökülmemesinden kimlerin rahatsız olduğunu, özelikle Türkiye’de ve Türkiye’nin dışında bu fitne ateşini körüklemek isteyenlerin neler yapmak istediklerini de biliyoruz. Hangi fitneleri, hangi grupları harekete geçirmek istediklerini, milletimizin sağduyusunu nasıl tahrip etmek istediklerini de biliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin ve emniyet teşkilatının Cumhuriyet tarihinin en güçlü dönemini yaşadığının altını çizen Bakan Soylu, “Bize yurt dışından ithal düzensiz göç, terör, uyuşturucu gibi konularda dünya ortalamasının üstünde bir sorumluluğumuz var ve Allah’a şükür dünya ortalamasının üstünde bir başarıyla bu üç meselede de milletimizin yüz akı olduk” dedi.

Terör örgütlerine Avrupa ülkelerinin nasıl yardım ettiğini ve para gönderdiğini de hep beraber gördüklerini dile getiren Soylu, “Batı’nın PKK/YPG terör örgütüne hangi yardımları yaptığını, lojistiklerini, eğitimlerini hep beraber görüyoruz. Milyonlarca dolar yardımın nereye gittiğini, nasıl gittiğini, binbir başlı canavarla mücadele ettiğimizi, hedefimize hep birlikte yürüdüğümüzü biliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bekçiler günlük ortalama evden hırsızlığı yüzde 50 azalttılar”

Konuşmasında çeşitli istatistikler de veren Bakan Soylu, nüfus ve araç sayısının artmasına rağmen alınan tedbirlerle trafik kaza oranlarını 2015 ile 2020 tarihleri arasında yüzde 35 azalttıklarını dile getirdi. Mahalle ve çarşı bekçi alımlarına da değinen Soylu, “30 bin bekçi hedefi koyduk, 2017’de alıma başladık ve şu anda 29 bin 101 çarşı ve mahalle bekçisi kardeşimiz görevinin başında. Aynı mahfiller her türlü iftirayı, itibarsızlaştırmayı, her türlü fitneyi ortaya koydular. Ama bizim arkadaşlarımız yılmadılar, gayret ettiler ve günlük ortalama evden hırsızlığı yüzde 50 azalttılar, 278’den 122’ye çektiler. Hedefimiz yıl sonu itibariyle ülkede bu sayısı 100’ün altına düşürmektir” dedi.

Emniyet teşkilatında 15 Temmuz 2016’dan önce 22 bine yakın emniyet amiri bulunduğunu, darbe girişiminden sonra bu sayının 7 bine kadar düştüğünü kaydeden Bakan Soylu, “Hiç gıkımız çıkmadı ve işimizi sektirmedik. Hem FETÖ ile mücadele ettik, tasfiye etmeye çalıştık. Hem organize suç örgütlerini çökerttik hem de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştirdik. Milletimizin huzuru ve güveni olsun diye hep beraber salgını geçirdik. Devletin bütün gücünü seferber ettik. Bu ve bunun gibi daha pek çok başarının arkasında hem Türkiye’nin hem de bu teşkilatın bilhassa 15 Temmuz’dan sonra ortaya koyduğu yenilenme vardır” ifadelerini kullandı.



“Nasıl içeride bütün barınaklarını, inlerini tarumar ediyorsak aynı şekilde ediyoruz”

Terörle mücadele stratejilerini değiştirdiklerini de belirten Soylu, bir yandan terörle mücadelede ederken diğer yandan da terörizmle mücadele ettiklerini söyledi. Terörü besleyen bütün sosyal sorunların üstüne gittiklerini aktaran Soylu, “Doğu ve Güneydoğu’da gündelik yaşamı değiştirdik, kütüphanelerden parklara, okullardan kadın ve gençlik merkezlerine, kayak merkezlerine kadar pek çok adım attık” dedi.

2020 yılında PKK terör örgütüne Türkiye’den toplam 15 kişinin katıldığını, yurt dışından ise 5 kişinin katılım sağladığını belirten Soylu, “Dertleri bu, belediyeleri nasıl istismar edemiyoruz, nasıl Türkiye’nin içerisinde terör örgütüne eleman devşiremiyoruz. O çocuklar niye öğretmen, mühendis, doktor, pilot, hemşire, eczacı, polis, asker olmak istiyorlar diye çıldırıyorlar. Tam 40 yıldır yürüttükleri projeyi çökerttik ve onların başarılı olmamalarını sağladık. Sınır ötesinde ne kadar terör yuvası varsa TSK ile birlikte üzerlerine çöküyoruz. Nasıl içeri de bütün barınaklarını, inlerini tarumar ediyorsak aynı şekilde ediyoruz. Biz sadece PKK terör örgütünü çökertmiyoruz, kimse yanlış almasın. Tam kurtuluş mücadelemizden itibaren bizden intikam almak isteyenlere ‘Bizle oynamayın kafanıza çökeriz, bu milletle oyun oynamayın’ diye bir büyük iddiayı ortaya koyuyoruz. Yenilmeyeceğiz, başaracağız, kazanacağız inşallah” diye konuştu.



“Devlet örnek olmaya başladı”

2020 yılında Elazığ merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depreme de değinen Bakan Soylu, “Bir yıl dolmadan evlerin bir bölümü teslim edildi. 2 yılın sonunda yepyeni mahalleler, en güzel şekilde evlerde vatandaşlarımıza o karşı karşıya kaldıkları travmayı unutturmak için her şey yapıldı. Nasıl evler yapılmalı diye modeller ortaya konuldu, devlet örnek olmaya başladı” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu’nun konuşmasının ardından Malatya POMEM’de eğitimlerini tamamlayan 224 polis adayı tören geçişinin ardından yerlerini alarak yemin etti ve meslek hayatına ilk adımlarını attılar.

