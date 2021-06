Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte 2 Temmuz 2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki 110 dönümlük kentsel dönüşüm proje alanında ve Eskimalatya’da YIBO bölgesinde yapımı devam eden 472 deprem konutunda incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partililerle birlikte 679 konut, 18 iş yeri ve çevre düzenlemesi işi ihalesinin 2 Temmuz 2021, teslim tarihinin ise 2022 yılında yapılması planlanan Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki 110 dönümlük kentsel dönüşüm proje alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

Kentsel dönüşüm çalışmasıyla çevreyolu altı tabirinin yok olacağının altını çizen Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder, daha sonra 24 Ocak 2020 depreminde evleri ağır hasar gören depremzede aileleri için Eskimalatya’da Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Yatılı Bölge Okulu (YIBO) yan kısmında inşası süren 25 blokta incelemelerde bulundu. Kaba inşaatı tamamlanan ve ince işçiliklerin devam ettiği 472 adet deprem konutundaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder, yapılan yatırımlarla 24 Ocak’ta ağlayan gözlerin bugün gülen gözlere dönüştüğünün altı çizildi.



“Çevreyolu altında güzel işler oluyor”

Çevreyolu altında ilk kez güzel işlere imza atıldığına değinen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunuyoruz. İnşallah burası 2 Temmuz’da ihale edilecek ve en kısa sürede konutların yapımına başlanılacak. Burada 424 hak sahibi vardı. 387 tapu sahibi var. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in büyük gayretleri sonucunda çevreyolu altında ilk defa güzel şeylere şahit oluyoruz. Bu projeyi gören Taştepe, Beylerbaşı ve Şehit Fevzi mahallesinin ikinci kısmı ile burası yeni bir alt merkez oluyor. Hemen yan kısmında Derme Deresi projesi çok güzel şekilde sürüyor. Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.



“YIBO bölgesinde konutlarda son aşamaya gelindi”

YIBO bölgesindeki konutlarının kurasını da 1 ay sonra gerçekleştirileceği müjdesini veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “24 Ocak depreminden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz ve yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın her an yanında olduk. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı olduysa karşılamak amacıyla gecemizi gündüzümüze kattık. Konutların yapımı noktasında bir bölge çalışmamız oldu ve Gelincik Tepesi ile YIBO bölgesine, konutların yapımına başlanıldı. Battalgazi Belediyesi olarak hem vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmesi hem de yeni alt merkezler oluşturma adına bu bölgeleri tercih ettik. Bugün de yapımı devam eden deprem konutlarının çalışmalarını Milletvekilimiz ve il teşkilatımızla yerinde inceliyoruz. Çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çok az bir çalışmaları kalmış. 472 konutta ince işçilikler devam ediyor. İnşallah YIBO konutlarının kura çekimlerini de 1 ay sonra gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“İnsanların ağzından o cümleyi söküp aldık”

AK Parti iktidarı döneminde eski Türkiye’den eser kalmadığını ifade eden Güder, “AK Parti iktidara geldiğinden bu yana Türkiye’yi değiştirdi. Değiştirirken kötüleştirmedi, aksine güzelleştirdi. Allah’a çok şükür Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eski Türkiye’den artık eser yok. Cumhurbaşkanımızın yereldeki temsilcileri olarak, sorumluluk alanımızdaki yerlerin güzelleşmesini ve değiştirilmesi için yola çıktık. Göreve gelir gelmez, bir eser siyaseti felsefesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıllardır çevreyolu altına hiçbir şey yapılmadığı şikayetlerini sürekli alıyorduk. Bizlere, ‘Oyları alıyorsunuz, hizmeti başka yerlere götürüyorsunuz’ serzenişinde bulunuyorlardı. Bizler bu cümleyi insanların ağzından söküp atmak için çalışmalarımıza zaman kaybetmeden başladık. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 110 dönümlük alan riskli bölge ilan edildi. Burada bir kentsel dönüşüm çalışması başlayacak. 2 Temmuz’da ihalesi yapılacak. Bununda birlikte Derme Deresi Islah çalışmalarımızın startını verdik. Kentsel dönüşüm çalışmaları ve Derme Deresi projesi tamamlandığı zaman burası insanlarımızın özellikle tercih ettiği bölgeler arasında yerini alacak. Artık çevreyolu altına hizmet gidiyor. Yeni bir Battalgazi’yi inşa ederek, insanların tercih edeceği bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalışmaktayız” şeklinde konuştu.



“Devlet her zaman milletinin yanındadır”

Devletin her zaman milletinin yanında olduğuna vurgu yapan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Allah’a çok şükür konutlarda sona yaklaşılmış. Hak sahipleri belirlendikten sonra Temmuz ayı gibi ihalesi yapıldı. İnşallah 1 ay sonrada hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. 25 bloktan oluşan alanımızda 472 konut ve 1 iş merkezimiz var. Camisi, oyun alanları, sosyal donatı alanı ve yan kısmında bulunan okulu ile güzel bir merkez haline gelmiş. En az 2 bin vatandaşımız burada yaşayacak. Bu noktada Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in büyük gayretleri ve emekleri var. Özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem sonrası deprem paralarının nereye gittiğini sormuştu. Tabi kendisi buraları görmüyor. Buraları gelip gezseler, bunları söylemekten vazgeçerlerdi. Kendi sarayları içerisinde halkın arasına inmeyen bir siyasi parti genel başkanı görüyoruz. Halkı tarafından lider seçilen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan karşısında 9 seçimdir kaybetmiş birisi. Cumhurbaşkanı aday adayı olarak bile karşısına çıkamayan bir muhalefet anlayışı var. Her şeyi kötülemek isteyen ve karamsar bir tablo çizerek, algı oluşturmak isteyen bir muhalefet anlayışına sahip. Elazığ ve Malatya’da depremzedeler için toplam 30 bin konut yapılıyor. Bizler durmayacağız, hizmet yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetkarı olan Belediye Başkanlarımızla, Milletvekillerimizle ve Bakanlarımızla birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Şehit Fevzi’deki kentsel dönüşüm çok önemli”

Battalgazi’deki kentsel dönüşümün çalışmasının diğer bölgelere de örnek olacağını söyleyen Milletvekili Kahtalı, “Kentsel dönüşüm önemli bir konudur. Bugün Battalgazi’mizdeki kentsel dönüşüm projesi alanındayız. Bu dönüşümün sebepleri arasında, 24 Ocak’ta yaşamış olduğumuz deprem konusu öncelikli geliyor. Kentsel dönüşüm gerekliliktir. Buradaki dönüşüm diğer mahallelere ve bölgelere örnek olacak. Buradaki hak sahiplerine arazi paralarını ve üzerindeki konutlarının maliyetleri, yapılan konutların değerinden düşülerek, 15 yıl gibi bir vade seçeneği ile teslim edilmiş olacak. Devletimiz burada vatandaşına kira desteği sağlıyor. Bu zamana kadar 927 bin lira kira desteği sağlandı. Burada 679 konuttan 300 tanesi rezerv konutu olacak. Bu rezerv konutların dışarıdan başkalarına satılmaması için TOKİ başkanımızla görüştük. Kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan bölgelerimizdeki vatandaşlarımızı oraya taşıyacağız. Bu açıdan bu dönüşüm çok önemli. 2022 yılında hak sahiplerine teslim edilecek konutlarda, inşallah vatandaşlarımızla birlikte huzurlu bir şekilde çay içeceğiz” diye konuştu.

