4 ildeki PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK/YPG soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya merkezli İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-13 12:33:28



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