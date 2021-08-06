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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karabulut’tan Green Kampüs vurgusu

İHA

Rektör Karabulut’tan Green Kampüs vurgusu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bir televizyon programında, kampüslerinin yeşillikler içerisinde olduğunu belirterek, “MTÜ, bulunduğu yer itibarı ile Green Kampüs olarak Battalgazi yerleşkesine yerleşmiş durumda ve Turgut Özal ismini global düşündüğümüzde tüm şehri çevreliyor” dedi.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ulusal bir televizyon kanalında (TV 100) Bengü Kantekin’in sunduğu “Üniversite Yolunda” programına konuk olarak, tercih dönemine yönelik Malatya Turgut Özal Üniversitesi hakkında merak edilenleri cevaplayarak, üniversitenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.
MTÜ’nün kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarına değinen Rektör Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Nisan 2018 tarihinde Malatya İçin göz bebeği olacak şekilde kuruldu, 8. Cumhurbaşkanımız Rahmetli Turgut Özal’ın ismini taşıması vesilesi ile çok büyük bir sevinç ile karşılandı. Bizim en önemli özelliklerimizden birisi de green kampüs olmamız, yeşillikler içerisinde olmamız” ifadelerine yer verdi.

“Birçok anlamda uluslararası ve ulusal projeler yapmaya devam ediyoruz”
Üniversitenin kuruluşu itibari ile her zaman öğrencileri ile iç içe bir bütün olduklarına değinen Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Birçok anlamda uluslararası ve ulusal projeler yapmaya devam ediyoruz. Başladığımızdan bu yana hep öğrencilerle birlikte olduk. Uluslararası arenada kendisini gösteren bir üniversite olduk çünkü biz vizyon olarak gençlerin mutlu olabileceği, kendilerini huzurlu hissedeceği şekilde süreci ilerlettik. Kurulduğu andan itibaren var olan fakültemiz Ziraat Fakültesiydi, özellikle yeşil alan içerisinde olmamız vesilesi ile Kayısının yetiştirilmesi ve sertifikalandırılması ile Kayısı başkentinde başarılara başarı kattık. Kayısı çekirdeği konusunda özellikle kanseri önlemesi ve yaşlanmayı geciktirici etkisi ile birçok uluslararası çalışmalar ve patentli çalışmalarımız var. Mümkün olduğunca öğretim üyesi, profesör ve akademisyen sayılarını da arttırarak tarıma destek verecek şekilde çalışmalar başlattık. Uluslararası Ticaretten tutun da gençlerin her türlü uluslararası arenada kendini gösterebileceği şekilde adımlar attık, İngilizceleri ve yabancı dilleri çok iyi hocalarımız ile uluslararası eğitimi önceledik” dedi.

“Malatya bulunduğu bölge itibarıyla önemli bir jeopolitik konuma sahip”
Karabulut, “Biz de bölgemizin de imkanları ile kendi alanımızda yapmış olduğumuz Geleneksel Tamamlayıcı Tıp çalışmalarımızla bunların sağlığa olan uygulamaları konularında çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmalarda kuruluşumuzun üçüncü ayında kurmuş olduğumuz uzaktan eğitim altyapısı vesilesiyle de uzaktan eğitim sistemine entegre olabilen tıbbi cihaz temsilcileri, tıbbi ürün temsilcileri yetiştirdik. Aynı zamanda yeni fakültelerimizden birisi de Tıp Fakültesiydi, Tıp fakültemizin kuruluşu bizim için zorlu bir süreçti. Salgının artması ve sağlığın süreç içerisindeki öneminin artması ile tıp fakültesinin kuruluşu tüm Malatya’da bir müjde ile karşılandı. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanımız Yekta Saraç ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın destekleri ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile afiliye olduk. Eğitim ve araştırma faaliyetlerimize de öğrencilerimizi de her zaman dahil ettik” şeklinde konuştu.

“Fakültelerimiz bulunduğu yerin özelliklerine göre kuruldu”
MTÜ’nün yeşili koruyan ve bu alanda akademik faaliyetler yürüten bir üniversite olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karabulut, şunları söyledi:
“Gerçekten Malatya Turgut Özal Üniversitesi bulunduğu yer itibarı ile Green Kampüs olarak Battalgazi yerleşkesine yerleşmiş durumda ve Turgut Özal ismini global düşündüğümüzde tüm şehri çevreliyor. 8 ilçede meslek yüksekokulumuz, iki ana ilçemizde kampüslerimiz bulunmakta. Fakültelerimiz bulunduğu yerin özelliklerine göre kuruldu, Tıp fakültemizin hastaneye yakın olması, ziraat fakültesinin toprak ve yeşillikle toplumun bizzat ulaşabileceği bir konumda bulunuyor. Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültelerimiz hepsi alanlarında duyulan ihtiyaca göre eğitimler veriyor, bu şekilde iş imkanları da daha yüksek oluyor. Bu anlamda hem ulusal hem uluslararası arenada kendisini göstermek için çalışan, çabalayan bilim, emek, özveri sloganıyla kaliteyle yükselen bir üniversiteyiz.”

“MATÖV vakfımız ve hayırseverlerimiz öğrencilerimize destek oluyor”
Rektör Karabulut, “İlçelerimizdeki meslek yüksekokullarımızda gerçekten öncelikli alanları oluşturabilecek bölümlerimiz var. Malatya’mızın en güzel özelliklerinden birisi de hayırseverlerinin bizzat ilçelerimizdeki öğrencilerimize verdikleri destek. Orada gerek binaların yapılması gerek öğrencilerin yurt imkanlarının sağlanması ile destek oluyorlar. Geçen yıl Tıp Fakültemizi ilk üçte tercih edenlere burs verdik mesela. Bunlar hayırseverlerin vermiş olduğu destekle. Bizim aynı zamanda çok güçlü bir Malatya Turgut Özal Vakfımız var. Burada hayırsever olan Malatya’nın da iş insanlarının öğrencilere destek olabileceği her türlü çalışmayı yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Siz nereye giderseniz gidin biz size referansız”
Aktif öğrencileri destekledikleri şekilde mezun öğrencileri de hiçbir zaman ihmal etmediklerini belirten Karabulut, “Biz bir Üniversitenin eğitim, öğretim aynı zamanda kendi imkanları ile araştırma geliştirme dışında öğrencilerimize sosyal anlamda da destek oluyoruz kendilerini mutlu hissedebilecekleri şekilde çalışıyoruz. Mezun portallarımız da aktif, bu şekilde mezunlarımız bize bire bir ulaşıyorlar ve iş imkanları konusunda da öğrencilerimize diyoruz ki siz nereye giderseniz gidin biz size referansız” ifadelerini kullandı.

“Lütfen aşılarımızı olalım”
Rektör Prof. Dr. Karabulut aşının önemine değinerek aşı yapın çağrısını yineledi, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bakanlığı nezdinde de akredite olarak bu anlamda yapmış olduğu çalışmalar ile Geleneksel Tamamlayıcı Tıp merkezini kurmuş bulunmakta ve diğer taraftan da Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile biz afiliasyonumuzu Sağlık Bakanlığımızla gerçekleştirerek gerek aşı çalışmalarımız olsun, gerek laboratuvar çalışmaları olsun gerek kanseri önleme alanında yapılan bilimsel akademik çalışmalarımız olsun çalışmaya devam ediyoruz. Her ne kadar pandemide uzaktan da olsak, online olarak sık sık toplantılar, konserler yaptık. Sosyal ve kültürel aktivitelere önem verdik. Online eğitim bizlere çok şey kattı ancak öğrencilerimiz de çok özledik, lütfen aşılarımızı olalım, tekrar bir araya gelerek hem eğitsel hem de sosyal faaliyetlerimizi birlikte yapalım” dedi.

“Biz gençleri seviyoruz ve sevgi her şeyin ilacıdır.”
Karabulut sözlerine son verirken Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak gerçekten çok deneyimli bir ekibin öğrencilerini beklediğini ifade ederek, “Tercih yaparken tek bir yere odaklanmak yerine gelecekte ne istediklerini, yüreklerinde ne olduğunu bilerek tercih yapmalılar. Biz, annelerinin dizinin dibinde hissedecekleri, güvenli bir kampüs, güvenli bir üniversite ortamı kurduk. Bu konuda da başta bize destek çıkan sayın Cumhurbaşkanımıza, YÖK başkanı ve ekibine, Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Gelecekte gençlerle birlikte çok daha güzel çalışmalar yapacağız, biz gençleri seviyoruz ve sevgi her şeyin ilacıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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