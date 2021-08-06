Yeşilyurt'ta yangın eğitimlerine hız kazandırdı Çınar: “Bilgili ve eğitimli olmak doğal afetlere karşı alınacak en güçlü tedbirdir”

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve bölgenin en büyük afet eğitim merkezi olan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde, son dönemlerde yaşanan doğal afetler ve yangınlara karşı her yaştan vatandaşı bilgilendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri hız kazandı.

Son zamanlarda Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşanan sel baskınları ve yangınlara karşı toplumsal bilinç oluşturmak adına harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, teknik alt yapısı, donanımı ve mekanlarıyla bölgenin en büyük afet eğitim merkezi hüviyetine sahip Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde toplum ve insan hayatını ciddi seviyede tehdit eden doğal afetlere karşı alınacak önlemleri içeren eğitim programlarına ağırlık veriyor.

AFAD Malatya İl Müdürlüğüne bağlı afet eğitim uzmanları tarafından Çilesiz Cami Kuran Kursunda öğrenim gören çocuklara yangın ve deprem eğitimi verildi.

Afet durumlarına karşı yapılması gerekenlerin tüm boyutlarıyla anlatıldığı eğitim çalışmasını yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, doğal afetlere karşı herkesin bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin deprem kuşağında yer almasının yanı sıra son zamanlarda yaşanan sel baskınları ve yangınlar nedeniyle afet eğitiminin zorunlu hale geldiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ülkemizin sayılı afet eğitim merkezlerinden olan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde afetlere karşı alınacak önlemleri içeren eğitim programlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Deprem, sel baskınları ve son zamanlarda yaşanan yangın gibi doğal afetlerden korunmak için bilgili ve eğitimli olmak hepimiz için zorunlu bir durumdur. Bilgili ve eğitimli olmak doğal afetlere karşı alınacak en güçlü tedbirdir. Afet anında neler yapılması gerekiyor, deprem çantasında olması gerekenler, olası bir yangında veya sel durumunda neler yapmalıyız, yangın tüpünü nasıl kullanmalıyız, gibi insan hayatını kurtaracak faktörlerin tüm aşamalarını buradaki eğitim çalışmalarıyla gelen misafirlerimize anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin depremler, doğal afetler ve pandemi süreçleriyle nedeniyle zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Çınar, “ 24 Ocak 2020 tarihinde bölgemizde yaşanan deprem hadisesinin ardından dünyada ve ülkemizde halen devam eden pandemi süreci ve akabinde Karadeniz bölgesinde yaşanan sel baskınları ve son olarak ta birçok kentimizde yaşanan yangın felaketleri hepimizin yüreğini yakmıştır. Devletimizin tüm kamu ve kurumları; askerlerimiz, polislerimiz, orman görevlilerimiz ve vatandaşlarımız birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek uçaklar, helikopterler, arasözler ve itfaiye araçlarıyla birlikte yangınları söndürmek için büyük bir mücadele vermektedir. Maalesef yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu, şu anda hastanelerde tedavi gören yaralılarımız var, yeşil alanlarımız ve yerleşim alanlarımızda ciddi zararlar gördü. İnşallah devletimizin gücü ve kabiliyeti, milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri atlatacağız. Çünkü bizler bu tür durumlarda tek yumruk olmayı başaran, zorluklara karşı birlikte hareket eden asil bir milletiz” dedi.

Çınar, “Afetlere karşı bilinçli olmak hepimizin asli görevidir. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın bu tür durumlara karşı bilinçli olması içinde bizler tüm imkanlarımızı seferber ettik. Doğal afetlerde yapılması gerekenlerin en etkili bir şekilde anlatılabilecek teknik alt yapıya sahip bu merkezimizde her türlü afete karşı neler yapılması gerektiğini anlatan eğitim programlarımıza ağırlık veriyoruz. Afet eğitimlerini çocuklarımızın zihinlerine erken yaşlarda

aşılamak içinde öncelikle çocuklarımıza ve gençlerimize bu eğitimleri ulaştırmaktayız. AFAD İl Müdürlüğünden gelen uzman afet uzmanlarının gözetiminde çocuklarımıza afetlerde alınması gereken önlemler en ince detayına kadar anlatılıyor. Görsel çalışmaların yanı sıra teorik ve pratik eğitimlerle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın afet konusunda yeterli donanıma ve bilgiye sahip olması için mücadele ediyoruz. Bizler ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı ve kentimizi seviyoruz. Ülkemizin tabiat ve doğal güzelliklerini gelecek kuşaklara taşımak içinde bu tür eğitim programlarımızın sayısını artıracağız” diye konuştu.

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