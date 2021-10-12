Ambulans helikopter, kalp krizi geçiren hasta için havalandı

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Malatya’da ambulans helikopter, kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Nazmi Çiçek (60) isimli vatandaş, Malatya’nın Darende ilçesinin Balaban Mahallesindeki evinde kalp krizi geçirdi. 112 ambulansıyla ilçe devlet hastanesine götürülen hastanın tam donanımlı hastaneye sevk edilmesi gerektiği doktorlar tarafından rapor edildi. Malatya’da konuşlu bulunan ambulans helikopter talep edildi.

Malatya’dan kalkıp Darende ilçe stadına inen ambulans helikopter, Nazmi Çiçek’i Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

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