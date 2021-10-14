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Arslantepe höyüğü alanına yapılacak çalışmalar belirleniyor Arslantepe’nin arkeoloji dünyasında hak ettiği yere gelmesi için girişimler devam ediyor

İHA

Arslantepe höyüğü alanına yapılacak çalışmalar belirleniyor Arslantepe’nin arkeoloji dünyasında hak ettiği yere gelmesi için girişimler devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, UNESCO tarafından dünya kültür mirasına alınarak Türkiye’nin 19’uncu kültür mirası olarak tescillenen Arslantepe Höyüğü alanında yapılacak olan çalışmalarla ilgili Arslantepe Höyüğü alanında incelemelerde bulundular.
Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Genel Müdürler Yazgı ve Doğan, Arslantepe Höyüğü ziyaretçi karşılama merkezi, yeni müze yeri ile kırklar mezarlığı alanında da inceleme yaptı.
Arslantepe Höyüğü alan incelemesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi AYKOME toplantı salonunda Vali Aydın Baruş başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman ve ilgili daire başkanları da katıldı.

“Şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlamanın gayreti içerisindeyiz”
Değerlendirme ve istişare toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınması bizleri çok sevindirmiştir. Biz Malatya’yı ifade ederken insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak ifade ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin Malatya’da başladığı ve UNESCO tarafından tescillendiğinin ifadesidir. İnsanlık medeniyetinin başladığı bir yerde şehr’ül emin olmak bize vebali sorumluluk getiriyor. Bu vebali sorumluluğun idraki içerisindeyiz. Şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlamak için yoğun gayret ve çaba içerisindeyiz. Sayın genel müdürlerimiz nezaket gösterdiler ve Malatya’mızı ziyaret ettiler. Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürümüz Şennur Aldemir Doğan hanımefendi Malatyalıdır kendisi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı beyefendi de Malatya’mızla duygu ve gönül bağı olan bir genel müdürümüzdür. Kendilerini Malatya’da ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. İnanıyorum ki çok güzel hizmetler hep birlikte yapacağız.
Arslantepe Höyüğünün karşılama merkezi, sosyal tesisleri ve simülasyon merkezinin yapımını değerlendirdik. En kısa zamanda Malatya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Battalgazi Belediyemiz ve Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa yapılmasını gerçekleştirip akabinde müze ve diğer kültür varlıklarımızla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bu anlamda Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza, Valimiz ve Genel Müdürlerimize Malatya halkı adına teşekkürlerimizi ifade ediyorum” diye konuştu.

“Önceliğimiz karşılama merkezini yapmak”
Malatya’yı ziyaret etme amaçlarının Arslantepe Höyüğünde yapılacak olan çalışmalar olduğunu ifade eden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, “ Arslantepe’de yaptığımız incelemelerde bundan sonra yapılacak çalışmaların hattını oluşturmak anlamında gerek bakanlığımız gerek belediyemiz gerekse valiliğimiz bünyesinde yapılacak işlerin iş bölümünü gerçekleştirdik. Tüm birimlerin çalışmasıyla Arslantepe’yi hak ettiği yerde hem ülkemizde hem de dünyada arkeoloji dünyasında da hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Öncelikle Arslantepe karşılama merkeziyle ilgili projeyi görüştük. Karşılama merkeziyle ilgili fikirlerimizi birleştirdik. Arslantepe’ye yakışır bir projeyle önceliğimizi karşılama merkezi yapmayı karar kıldık. Diğer projelerle ilgili de fikirlerimizi sunduk. Aşama aşama Malatya’daki bu güzel eserimizi daha iyi tanıtmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan ise alan ziyaretiyle birlikte projeleri incelediklerini söyleyerek birlikte koordineli bir şekilde çalışarak sonuçların alınacağını ifade etti.

“Arslantepe önümüzdeki süreçte hak ettiği değere sahip olacak”
Arslantepe Höyüğü Ören yerinde yapılacak olanlarla ilgili hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getiren Malatya Valisi Aydın Baruş, “UNESCO tarafından dünya kültür mirası asıl listesine alındıktan sonra Arslantepe’nin çevresinde yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Değerlendirme toplantımıza katılan arkadaşlarımız bizlerle görüşlerini paylaştılar. Sayın Genel Müdürlerimiz bizlere Arslantepe’nin ilerideki vizyonuyla ilgili görüşlerini ilettiler.
Çalışmaların öncelikle koruma planı çerçevesinde karşılama merkezi daha sonraki süreçlerde diğer yapılanmalarla devam edilebileceğini ön görüyoruz. İnşallah süratle hareket ederek hazırlanan projeler dâhilinde Arslantepe’nin dünyaya tanıtımı, bölgeye gelen insanların çok rahat bir ortamda ziyaretlerini yapmaları ve Arslantepe ile ilgili etraflı bir bilgi sahibi olabilmeleri için uygulanabilecek teknik ve teknolojik yeniliklerle ilgili görüş alışverişlerimiz oldu.
Bu süreçte hep birlikte kurumsal olarak çalışmak gerektiğini ifade etmek istiyorum. Valilik, büyükşehir belediyemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimleri olarak iş birliğini kullanabilirsek ki irade onu gösteriyor. Bu iradeyi hızlı bir şekilde harekete geçirirsek inşallah Arslantepe önümüzdeki süreçte hak ettiği değere sahip olacaktır. Ben Genel Müdürlerimizin Malatya’ya kadar gelerek bizleri bilgilendirdikleri ve Arslantepe’ye verdikleri önem için teşekkür ediyorum. Genel Müdürlerimiz nezdinde de Kültür ve Turizm Bakanımıza minnetlerimizi arz ediyorum” açıklamasında bulundu.

“ Malatya Kültür Envanteri Türkiye’de örnek alınacak bir eser”
Gerçekleştirilen toplantının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Malatya Kültür Envanteri’ kitabını, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan’a hediye etti. Genel Müdür Yazgı, Kültür Envanteri eserinin önemli olduğunu ve Türkiye’de örnek alınacak bir eser olduğunu söyledi.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan ayrıca yenilenen Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nu da gezdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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