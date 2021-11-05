İşitme engelli öğrencilere fotoğraf eğitimi

Malatya’da işitme engelli öğrencilere fotoğraf eğitimi verildi.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan tarafından gerçekleştirilen eğitime, Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğrencileri katıldı. Öğrenciler eğitimin ardından Orduzu Tabiat Parkı’na fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Etkinlikten oldukça keyif alan öğrenciler fotoğraf makinesini ellerinden düşürmediler.

7.sınıf öğrencisi Veysel Üngür, makineyi eline aldığında çok mutlu olduğunu ve sürekli fotoğraf çekmek istediğini söyledi. Üngür, kendilerine bu mutluluğu sağladıkları için okul idaresine, öğretmenlerine ve MAFSAD ekibine çok teşekkür etti.

Akşemsettin İşitme Engelliler Okul Müdürü Mesut Gönç ise yaptığı açıklamada “Özel öğrencilerimize özel imkanlar sunabilmek adına tabiri caizse gecemizi gündüzümüze katıyor, her fırsatı değerlendirme gayretini taşıyoruz. Öğrencilerimize fotoğraf eğitimi ve çekim teknikleri noktasında bu güzel imkanı sunan MAFSAD ve yönetimine, okulum adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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