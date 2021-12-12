Başkan Gürkan, Fidancılar ve Peyzajcılar sitesi esnafıyla buluştu Gürkan: “Sektörel bazda fidancılar için Türkiye’de ilk defa Malatya’da bir site yapıldı”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’de örnek bir site olduğu belirtilen Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi’nde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, site içerisinde bulunan esnafları ziyaret etti.

70 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan, 34 dükkândan oluşan Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi tamamlanarak esnafların ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 90 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan siteyi ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, site içerisinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.



“Türkiye’ye örnek bir site yapıldı”

Yeni yapılan Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi’nin Türkiye’de örnek bir site olduğunu ifade eden Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, “Malatya’da fidancı esnafımıza güzel bir site yapıldı. Fidancılar ve peyzajcılar sitesine büyük emek verildi. Sitemiz sadece Malatya’da değil Türkiye’de ilk site olmuştur. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirsin inşallah. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



“ Fidancılar sitesi Büyükşehir Belediyesi’nin özel gayretleriyle yapıldı”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin özel gayretleriyle örnek bir site yapıldığını vurgulayan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, “Malatya’mız tarım potansiyeli açısından önemli bir il. Meyve üretiminde özellikle birçok ilden ilerideyiz. Tarım arazilerimizin yüzde 20’si kayısı ağaçlarıyla kaplı. Kayısı ağaçlarıyla birlikte Malatya’mız şarka virüsü konusunda karantinası olan bir ilimiz. Elazığ ve Şanlıurfa’nın dışında Malatya’mıza sert çekirdekli meyve fidanının girişi yasak. Dolayısıyla fidanların Malatya’da üretilmesi gerekiyor. Özellikle şarka virüsü bulaşı olmayan fidanların Malatya’da üretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla fidanların Malatya’da üretilmesini ve başka illere gönderilecekse Malatya’dan gitmesini destekliyoruz. Malatya’mızda fidancılık hızlı bir şekilde ilerledi. Büyükşehir Belediyemizin özel gayretleriyle örnek olacak bir tesis Malatya’mıza kazandırıldı. Fidancılarımız tesise toplandı ve fidanlarımızın kalitesi, fiyatı aynı anda görülecek.

İnşallah fidancılar sitemizde bulunan fidancılarımız Türkiye markası olacak” ifadelerini kullandı.

MESTON Genel Müdürü Fahri Ulubaba ise “ Fidancılar sitemizde bulunan 34 dükkânımızın inşaatını 90 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Sitemiz fidancı ve peyzaj çalışmalarını yapan esnaflarımızın hizmetine sunuldu. Malatya’mıza ve esnaflarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar da, “Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkanımızın fidancılarımıza ve çiftçilerimize verdiği önemi hem halkımız hem de bizler yakinen biliyoruz. Malatya’da sertifikalı fidan üretimi yapan fidancılarımızın hepsinin bir arada olmasının getireceği avantajları biliyoruz. İnşallah Malatya hem sertifikalı fidan üretiminde hem de virüsten arınmış fidan üretiminde Türkiye’de istediğimiz en yüksek noktaya gelecek. Türkiye’ye örnek bir site kuruldu. Bunun da geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.



“Türkiye’de ilk defa sektörel bazda fidancılar için bir site yapıldı”

Güzel bir atmosfer içerisinde fidan üreticileri ve satıcılarıyla birlikte peyzaj çalışmaları yapanları bir sitenin içerisinde toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çalışmalarını tamamladığımız sitemize baktığımızda otoparklarıyla, geniş caddeleriyle ve iş merkezleriyle Türkiye’ye örnek olacak bir merkez yapıldı. Vatandaşlarımız siteye geldiklerinde aileleriyle birlikte beğendikleri fidanları, fidancılarımızdan almaları noktasında güzel bir ortam oluşturuldu. Biz, tarımın geliştirilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan lisanslı depoyla birlikte vatandaşımızın ürününün kalitesinin ve niteliğinin korunması noktasında çalışmalarımızı yaparken yine yeni şire ve buğday pazarlarıyla vatandaşlarımızın ürününün korunması ve doğal, sağlıklı bir ortamda satışların gerçekleştirilmesi noktasında çalışıyoruz. Aynı zamanda Tarımsal Hizmetleri Daire Başkanlığımız Malatya’daki yayla yollarının yapılması, suların çıkarılması, yalakların dağıtılması ve yayla sularının takviyesi noktasında çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğümüz ise ücretsiz toprak analizi yaparak vatandaşlarımızın tarımsal anlamda önlerindeki engellerin kaldırılarak tarıma hizmet vererek geliştirilmesi noktasında büyük çaba gösteriliyor. Çalışmalarımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Fidancılarımıza güzel bir ortam sağlanmış durumda. Malatya’mızın yeşillenmesi noktasında fidancılarımız, fidanlarını vatandaşlarımızla alışveriş yaparak hem

şehrimizin yeşillendirilmesi hem de Türkiye’de örnek bir merkez oluşturulması için gayret edilecek. Türkiye’de ilk defa sektörel bazda fidancılar için bir site yapıldı. Sitemiz 90 gün içerisinde tamamlandı ve fiyatları da sadece maliyetiyle diğer alt yapısı Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanarak yapıldı. Bizim amacımız birilerine rant elde ettirmek değil. Malatya’mıza hizmet verecek esnafımızın önündeki engelleri aşarak esnafımızın Malatya’ya daha güzel hizmet etme imkânına kavuşması için her türlü alt yapı ve sosyal yapıları, çevre ve ulaşımla ilgili engelleri kaldırarak güzel bir ortam sağlanmasıdır” diye konuştu.

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