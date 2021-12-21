'Arapgir Dolaması' Coğrafi İşaret belgesi aldı

Malatya mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ’ Arapgir Dolaması’ için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Arapgir’in Coğrafi İşaretli ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Arapgir’in Mor reyhanı, köhnü üzümü, tandır kebabının ardından ilçenin yöresel lezzetlerinden coğrafi sınıra özgü üretim metodu ve şekli bulunan salamura üzüm yaprağı ve tereyağı ile hazırlanan ‘Arapgir Dolması’ Türk Patent ve Marka Kurumu’nun onayıyla tescillendi. Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İlçe mutfağının Türkiye'nin önde gelen mutfakları arasında yer aldığını belirterek, "Arapgir mutfağının kendine ait çok özel tatları ve lezzetleri var. Saray kültürünün bir yansıması olan Arapgir mutfağı için de coğrafi işaret çalışmalarında bulunuyoruz. Bu bağlamda ilçede bir de gastronomi merkezi yapıyoruz. Kaşkaloğlu Konağı'nda yapılacak bu proje için gastronominin daha iyi tanıtılması ve dünya mutfağında yer alması için çalışmalar yapılması hedefleniyor. Arapgir Köhnü Üzümü, Arapgir Mor Reyhanı ve Arapgir Tandır Kebabı'ndan sonra Arapgir Dolması’nın da tescillenmesiyle tescilli ürünlerimiz 4'e çıktı. Bunların yanı sıra Arapgir'imizin daha birçok ürünü ve lezzeti için de başvurularımız var. İlerleyen günlerde inşallah onları da tescilleyerek gastronomi anlamında ön plana çıkmak istiyoruz. Bu sebeple öncülüğünden dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu

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