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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelincik Tepesi’ndeki ailelere sürpriz ziyaret

İHA

Gelincik Tepesi’ndeki ailelere sürpriz ziyaret

Temaslar ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve partililer ile birlikte Gelincik Tepesi’ndeki depremzede aileleri ziyaret etti.
24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından depremzede aileler için bin 553 konutun inşa edildiği Gelincik Tepesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Temaslar ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partililer ile birlikte Gelincik Tepesi’ndeki depremzede aileleri ziyaret etti. Depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığına dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Gelincik Tepesi’nin çok güzel bir bölgeye dönüştüğünü ve yapılan çalışmaların gurur verici olduğunu aktardı.

“Güçlü bir devlete ve lidere sahibiz”
Depremin yaralarını birlik ve beraberlik içinde sardıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malumunuz 2020 yılında Malatya’da büyük bir deprem yaşadık. İlçemizde yaklaşık 3 bin civarında alanımız ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla depremin yaraları hızlı bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde sarıldı. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, lideri de güçlü bir liderdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Bugün depremzede ailelerimiz için oluşturulan Gelincik Tepesi’ndeki ailelerimiz ile beraberiz. Devletimizin destekleriyle milletimiz için güzel bir mekan oluşturuldu. Güzel günlerde otursunlar. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Malatya’da 10 bin civarında konut yapıldı”
24 Ocak depreminin ardından Malatya’ya 10 bin civarında konutun yapıldığını aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, şunları söyledi:
“Depremin üzerinden iki yıl geçti. Depremden saatler sonra Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız Malatya’daydı. Şu anda da ailelerimiz için Gelincik Tepesi’nde yapılan konutlardayız. Halkımıza ağız tadıyla evlerinde oturmalarını yüce Allah’tan diliyorum. TOKİ tarafından diğer ilçelerimiz ile beraber 10 bin civarında konut yapıldı. Malatya’mızda toplamda 3,5 milyarlık yatırım yapıldı. Rabbim böyle felaketleri bir daha yaşatmasın.”

“Kısa süre içinde depremin yaralarını sardık”
Kısa süre içerisinde depremzede ailelerin mağduriyetlerini giderdiklerine dikkat çeken AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, “24 Ocak depreminin hemen ardından bende gelmiştim. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın. 2 yıl gibi kısa bir sürede bu sert zeminin bu hale getirilmesi ve bu kadar konutun yapılarak tesliminin yapılması ancak Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ve AK Parti'nin gayretiyle olabilir. Tabi ki küçük eksiklikleri var, bunlar da kısa süre içerisinde giderilecektir. Böyle güzel bir mahalle, semt haline gelmesi gurur verici. Evlerini teslim alanlara da sağlıkla, mutlu bir şekilde oturmalarını temenni ediyorum. Ben Malatya’yı ve Gelincik Tepesi’ni çok güzel buldum. Depremin yaraları sarılmış, güzelleşmiş. Bir kez daha Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızın ağız tadıyla, huzurla oturmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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