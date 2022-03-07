Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kuluncak İlçesi AşağıselimliTemüklü Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Ali Seydi Dinç'in sevk ve idaresindeki 44 LY 971 plakalı Ford kamyon aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada, Ali Seydi Dinç (43) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonda yolcu olarak bulunan B.S ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.
Yaralı şahıs hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.