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Yeşilyurt Belediyesi yemek fabrikası, nezih ve kaliteli hizmetlerini geliştirip ilerletiyor Çınar: “Yemek fabrikamız, gastronomi projelerimize önemli katkılar sunuyor”

İHA

Yeşilyurt Belediyesi yemek fabrikası, nezih ve kaliteli hizmetlerini geliştirip ilerletiyor Çınar: “Yemek fabrikamız, gastronomi projelerimize önemli katkılar sunuyor”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Belediyemizin şirketlerinden Yeşilyurt İŞGEM bünyesinde, alanında deneyimli aşçılarımız ve gurmelerimizin gözetiminde faaliyetlerine devam eden Yemek Fabrikamız, ilçemizin zengin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla hayata geçirdiğimiz gastronomi projelerimize ciddi katkılar sunuyor” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Yemek Fabrikasını ziyaret ederek, burada görevli aşçı, kasap ve diğer çalışanlarla bir araya geldi.
Yeşilyurt’un geleneksel hayatının önemli parçası olan zengin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla çaba gösteren, dönüşüm ve yenileme hizmetlerinden sonra faaliyetlerine aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un farklı bölgelerindeki sosyal tesislerin yemek ihtiyacını karşılayan Yemek Fabrikasının kaliteli, hijyenik ve planlı hizmetleriyle ilçenin gastronomisini ön plana çıkarmak amacıyla başlattıkları hizmet seferberliğine büyük katkılar sunduğunu ifade etti.
Yemek Fabrikasının temiz, düzenli ve nezih bir mekanda kaliteli hizmetler ürettiğini vurgulayan Çınar, “ Belediyemizin şirketlerinden İŞGEM bünyesinde faaliyetlerine devam etmekte olup, gerek sosyal tesislerimizin yemek ihtiyacını karşılayan gerekse de dışarıdan gelen taleplere karşılık veren Yemek Fabrikamızın işleyişini yeni çalışmalarla daha güçlü hale getiriyoruz. Alanında deneyimli aşçılarımız ve kasaplarımızın görev yaptığı Yemek Fabrikamız teknik donanımının yanı sıra sunduğu kaliteli hizmetlerle isminden söz ettirmeye başladı. Yeşilyurt’umuzun ihtiyaç duyduğu verimli bir yatırımı daha gerçeğe dönüştürmüş olduk. Hijyenik ve temiz bir ortamda hazırlanan yemeklerimiz ve tatlılarımız, sosyal tesislerimizdeki menülerimizde yer alıyor. Her alanda çalışan, her alanda hizmet üreten bir anlayışla çalışan Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hijyenik, temiz ve güzel yemeklere ve ürünlere ulaşımını bu tür yatırımlarla kolay hale getiriyoruz. Sosyal tesislerimize büyük ilgi gösteren hemşehrilerimizin yanı sıra dışarıdan gelen misafirlerimiz, menülerde yer alan birbirinden lezzetli ürünlerden istifade ederek, doğal ve kaliteli ürüne rahat ve kolay bir şekilde ulaşmış oluyor. İlçemizin önemli bir ihtiyacını karşılayan Yemek Fabrikamızı her geçen gün geliştirip, daha iyi hizmet sunması için her türlü desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.
Yemek Fabrikasının Yeşilyurt’un gastronomisini tanıtmak amacıyla başlattıkları yatırımların önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Çınar, “ Gastronomiye büyük yatırımlar ve destekler sağlayan yerel bir yönetim olarak, gerek yöresel ürünlerimizin coğrafi tescil belgesi alma süreci gerekse de bu tür fiziksel yatırımlarla ilçemizin geçmişten gelen yemek kültürünü ön plana çıkarmaya özen gösteriyoruz. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda hizmet veren Yeşilyurt Mutfağımız, buradaki Yemek Fabrikamız ve farklı bölgelerdeki Sosyal Tesislerimiz, Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarında Yeşilyurt Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifimiz tarafından işletilen Yöresel Ürün satış ve kafemiz gastronomiye verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Malatya’mız gerek doğal ürünleri gerekse de yemek kültürüyle kendisini gastronomide ispatlamış bir şehirdir, bizlerde kendi bölgemizdeki bu tür özel yatırımlarla gastronomi alanındaki yatırımları güçlü bir destek sunmuş oluyoruz. Kentimizin yemeklerindeki çeşitliliği artırıp tescilli ürünlerimizin çoğalması içinde bu alanda dikkat çekici, örnek alınan hizmetleri hayata geçiren bir belediye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bölgemize özgü, dışardan gelen misafirlerimizin en fazla talep ettiği yöresel yemeklerimizi buradaki fabrikamızda alanında tecrübeli ustaların gözetiminde hazırlayarak sosyal tesislerimizde beğeniye sunuyoruz. Bununla birlikte coğrafi işaret tescil belgesini aldığımız yemek ve tatlılarımızın tescil belgelerini bu işle uğraşan işletmelere teslim ederek, yöresel lezzetlerimizin en uygun ve güzel bir
şekilde gelen misafirlerimize ulaştırılmasını sağlıyoruz. Tarih, Kültür, Doğa ve Gastronomi kenti olan Yeşilyurt’umuzun bu güçlü yanını gözler önüne sermek içinde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” dedi.

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