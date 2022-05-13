Beyaz önlüklüler ordusuna taze kan

Malatya İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 20212022 eğitim ve öğretim dönemi mezuniyet töreni düzenledi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Hemşirelik Fakültesi mezuniyet programına, İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Medet Korkmaz ile Dr. Öğr. Üyesi Erman Yıldız, Turgut Özal Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını 20212022 dönemi Hemşirelik Bölümü mezunları adına Namık Kaya yaptı. Kaya, katılımcılara teşekkür etti ve hemşirelik mesleğinin insanın doğumundan ölümüne bireyin yanında olan bir sağlık disiplini olduğunu ifade etti. Kaya, "Geçmişten günümüze kadar en önemli meslek gruplarından olan hemşirelik, kronik hastalıklar, yaşlı nüfustaki artış, pandemi ve benzeri durumlarla birlikte gün geçtikçe daha büyük önem kazanmaktadır. 'Bakım' her geçen gün daha büyük bir ihtiyaç haline dönüşmektedir. Hemşire bilimsel bilgiyi kullanmanın yanında sezgilerini ve insanı anlayabilen yönünü kullanmaktadır. Bizler de bu mesleğin bilimsel ve sanatsal yönünün farkındalığıyla mesleğimizi en ileriye en iyiye taşımakla sorumluyuz. Eğitimimiz süresince gerek teorik derslerimizde, gerekse klinik uygulamalarımızda kazandığımız bilgi ve becerilerimizi mesleğimizi icra etmeye başladıktan sonra da, bilimsel gelişmeleri, araştırma sonuçlarını ve teknolojiyi takip ederek bakım kalitesinin artmasına katkı sunmalıyız" ifadelerini kullandı.



Dekandan mezunlara tavsiye

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz da konuşmasında mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Aylaz, “Etik değerlere sahip, insan haklarına saygılı ve otonomi sahibi, bilimsel gelişmelerle, çağdaş ve nitelikli olarak, ülkesine karşı sorumluluklarının bilincinde, uygulayıcı, araştırıcı, eğitici, olarak, birey, aile ve toplum sağlığının korumalı ve geliştirilmesine çaba göstermelisiniz” dedi.

Aylaz’ın konuşmasından sonra Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin lisans eğitimi boyunca çektikleri fotoğraflardan oluşan bir slayt gösterisi düzenlendi. Slayt gösterisinin ardından mezun olan öğrencilerden oluşan müzik grubu sahne aldı. Müzik dinletisinin ardından mezun olan öğrencilere Arş. Gör. Dr. Ebru Gül, hemşirelik yeminini ettirdi.

Tören, öğrencilerin kep atması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.