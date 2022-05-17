Özel çocuklardan fotoğraf sergisi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Malatya Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğrencilerinin fotoğraf sergisi açıldı.

Etwinning projesi çerçevesinde gerçekleştirilen fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu Müdürü Mesut Gönç, özel öğrencilerin gördükleri kurs sonunda seri açtıklarını dile getirdi. Gönç, “Özel çocuklarımıza özel imkanlar sunabilmek adına her fırsatı değerlendiriyoruz. 3 ülkeden 8 ortak okul ile birlikte yürütülen Special Colors Spring (Özel Renkler İlkbahar) etwinning projemiz çerçevesinde, çocuklarımız MAFSAD’ın desteğiyle fotoğraf eğitimi aldıktan sonra İlkbaharı anlatan güzel fotoğraflar çektiler. Bunun sonucunda da ortaya çok güzel bir sergi çıktı” ifadelerini kullandı.

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