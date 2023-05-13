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Partilerin Malatya milletvekili adayları kimler?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için artık beklenen zaman geldi çattı. Rekor bir katılımla milyonlarca vatandaşımızın sandık başına gideceği seçimde Cumhurbaşkanı Adayları, alfabetik sıraya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak duyuruldu. Buna karşın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Heyecanla beklenen seçimde partilerin milletvekili adayları da belirlendi. İşte, seçimde partilerin Malatya milletvekili adaylarına dair bilinmesi gerekenler...

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  • Malatya Milletvekili Aday Listesi 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Malatya Milletvekili Adayları Kim?

    2023 Türkiye genel seçimleri için artık heyecan dorukta. Yurt dışında başlayan oy kullanma işlemi, yurt genelinde ise 14 Mayıs'ta milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla yapılacak. İlgili seçimde partilerin hangi ilde, kimleri milletvekili adayı olarak gösterdiği de belli oldu. İşte, partilerin Malatya millvetkili adaylarına dair ayrıntılar...
  • Malatya Milletvekili Aday Listesi 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Malatya Milletvekili Adayları Kim?

    MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Malatya başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Malatya ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

    MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Malatya Milletvekili Aday Listesi 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Malatya Milletvekili Adayları Kim?

    MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağını kaldırmasının ardından Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçlarını hemen aşağıdaki yer alan Habertürk Malatya Seçim Sonuçları sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

    14 MAYIS 2023 MALATYA GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    14 MAYIS 2023 MALATYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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